El día sábado 3 de enero, tras el ataque en Venezuela que llevó a la captura del líder chavista Nicolás Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump manifestó: “La doctrina Monroe es muy importante, pero la hemos superado con creces. Ahora la llaman ‘Donroe’. El dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado”.

La nueva política exterior a la que el mandatario hacía referencia es precisamente una actualización de la teoría política articulada por el presidente James Monroe en 1823, quien buscaba frenar la influencia de otras potencias -principalmente europeas- en los países americanos.

En el siglo XIX, esa postura se sintetizó con la famosa frase “América para los americanos”.De acuerdo con la agencia de prensa EFE, la resurrección de esta pauta diplomática en torno a las Américas por parte de Washington se conocía ya antes de la operación en Venezuela porque apareció destacada dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional que la Casa Blanca publicó el 5 de diciembre.

El documento subrayaba la necesidad de “reafirmar y aplicar la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”.Uno se los principales objetivos de la ahora llamada “doctrina Donroe” -un evidente juego de palabras que reemplaza la letra “m” de Monroe por la inicial del nombre del mandatario republicano- sería frenar la influencia china en América Latina.

Entre 2010 y 2019, las inversiones directas chinas multiplicaron por siete las de la década anterior y solo en 2024 alcanzaron los 14,710 millones de dólares, según datos del Ministerio de Comercio chino y la Universidad Nacional Autónoma de México recogidos por EFE.

Beijing tiene importantes intereses en cuanto a infraestructuras de transporte, comunicaciones y tecnología: el puerto de Chancay en Perú, fábricas de autos eléctricos en México y Brasil o el cuarto puente sobre el Canal de Panamá son algunos ejemplos.

Trump también ha puesto la mira en Groenlandia, territorio autónomo danés que está ansioso por anexionar a EE.UU. “Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes. Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo”, ha señalado.En esa línea, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo el 4 de enero: “Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos, y no vamos a permitir que sea una base de operaciones para adversarios, competidores y rivales de EE.UU.”.

Peligros

Expertos alertan que la “doctrina Donroe” podría constituir una forma de “neocolonialismo” o intervencionismo que limita la autonomía de los Estados sobre sus propios territorios.

“Es una doctrina que nos pone una situación de vulnerabilidad, porque si EE.UU. considera que, por ejemplo, permitir más inversión china atenta contra sus intereses, podría sancionarnos económicamente, ponernos aranceles más altos o castigarnos económicamente, sin hablar de una intervención militar. De alguna manera, en el fondo lo que está diciendo Donald Trump es que lo que cuenta es la fuerza y que básicamente nosotros los latinoamericanos tenemos una soberanía limitada. Nos está diciendo a la cara cuídense y no pueden hacer lo que les da la gana en su propio país. Es un neocolonialismo o un imperialismo abierto”, señala el internacionalista Francisco Belaunde.

El especialista asegura, por otro lado, que un freno a las políticas de Trump podría llegar desde el Congreso, que incluso podría plantear una destitución. “En noviembre hay elecciones legislativas. Tradicionalmente, en EE.UU., el partido que está en el Gobierno pierde la elección de medio término. Si los republicanos pierden las dos cámaras, podría haber un ‘impeachment’ a Trump”, indica.

Cabe señalar que hay aspectos, como el escándalo del fallecido financista y traficante sexual Jeffrey Epstein, la política arancelaria, la caída en la creación de empleos o los problemas con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que han golpeado la popularidad del presidente. “Además, muchos en EE.UU. pensaban que Donald Trump iba a ser aislacionista, que no se iba a meter en asuntos de otros países para concentrarse en EE.UU., pero ven que no está haciendo eso. […]. Son elementos que me llevan a pensar que tal vez no termine su mandato”, agrega Belaunde.