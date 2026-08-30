Las fuertes lluvias registradas en Arizona provocaron inundaciones repentinas en diferentes sectores del Parque Nacional del Gran Cañón y afectaron la infraestructura de varias zonas turísticas. Ante el riesgo de nuevas precipitaciones, las autoridades comenzaron a retirar a los visitantes de los sectores más expuestos y restringieron el acceso a áreas afectadas.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos informó que 62 personas habían sido evacuadas hasta las primeras horas del domingo. Los funcionarios también evaluaban sacar a más visitantes de otros campamentos debido al pronóstico de tormentas y lluvias intensas para este domingo y el lunes.

Decenas de excursionistas tuvieron que ser evacuados el sábado después de que las fuertes lluvias provocaran inundaciones a lo largo del arroyo Bright Angel, en el Gran Cañón de Arizona.



⁰Alrededor de 50 personas fueron evacuadas en helicóptero y varios senderos permanecieron… pic.twitter.com/9800ZGSIki — N+ UNIVISION (@nmasunivision) August 30, 2026





Daños en el cañón Bright Angel

Uno de los sectores más afectados fue el cañón Bright Angel, donde la crecida del arroyo provocó daños en la infraestructura destinada al tránsito de visitantes. Casi todas las pasarelas peatonales que atravesaban el Bright Angel quedaron destruidas, por lo que actualmente no es posible cruzar el arroyo a pie.

El acceso al río Colorado en esta zona permanece cerrado junto con varios puentes que resultaron afectados por las inundaciones. Las autoridades todavía no han establecido una fecha para permitir nuevamente el ingreso y señalaron que las restricciones continuarán hasta nuevo aviso.

Advierten nuevas inundaciones

El pronóstico para los siguientes días mantiene la preocupación entre los responsables del parque debido a la posibilidad de nuevas tormentas eléctricas y precipitaciones intensas. Estas condiciones podrían generar otras inundaciones repentinas, desplazamientos de escombros, desprendimientos de rocas y modificaciones rápidas en el estado de los senderos y del río.

El Servicio de Parques Nacionales indicó que hasta el momento no se han reportado personas heridas por la emergencia. Sin embargo, las autoridades mantienen las medidas preventivas debido a la posibilidad de que las condiciones meteorológicas cambien durante las próximas horas.

Las tormentas también provocaron emergencias en otras partes del país durante el fin de semana. En San Antonio, Texas, más de 200 000 personas permanecían sin electricidad debido a las precipitaciones registradas desde el viernes y se investigaba la posible muerte de dos personas relacionada con las inundaciones.