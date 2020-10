Mario Vargas Llosa negó haber tenido contactos con posibles candidatos presidenciales en Madrid y dijo que se pronunciará una vez que se conozca la lista oficial de postulantes para las Elecciones Generales del 2021.

En RPP Noticias, dijo esperar que aparezca un candidato que represente una “democracia renovada y liberal”, y que reconozca que la corrupción es el principal obstáculo para tener una “democracia de verdad”.

“Eso no es verdad, no he tenido contactos con candidatos que hayan confesado que son candidatos [en Madrid]. Espero con gran impaciencia que aparezcan los candidatos para pronunciarme al respecto”, expresó.

“Espero que haya algún candidato que represente aquello que yo creo es lo que sería mejor para el Perú, una democracia renovada, liberal, que luchara abiertamente y de una manera implacable contra la corrupción y que tuviera conciencia clara de que la corrupción es hoy día el obstáculo principal para que tengamos una democracia que funcione de verdad”, añadió.

En ese sentido, Vargas Llosa afirmó que se pronunciará “con mucha claridad” sobre los candidatos presidenciales que hayan sido habilitados para competir en las elecciones generales del 11 de abril del próximo año.

“Creo que eso lo vamos a conocer dentro de poco tiempo, ya no queda tanto tiempo entre las elecciones y la actualidad, de tal manera que estoy seguro que habrá ocasión de pronunciarme al respecto con mucha claridad, como lo he hecho siempre”, sentenció.

