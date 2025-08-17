Las mesas de sufragio en Bolivia comenzaron a cerrar este domingo a las 16:00 hora local, tras cumplirse las ocho horas de votación establecidas por la normativa electoral en las elecciones generales. En estos comicios, los bolivianos eligen presidente, vicepresidente y a los nuevos representantes del Legislativo para el periodo 2025-2030.

De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se instalaron un total de 34.026 mesas en las nueve regiones del país. Una vez concluida la jornada, los jurados electorales iniciaron el escrutinio de votos, proceso que avanza de manera descentralizada en cada recinto electoral.

La legislación establece que las mesas deben funcionar durante ocho horas ininterrumpidas desde su apertura. Por ello, en algunos recintos donde el inicio se retrasó, el cierre también se extendió más allá de la hora oficial. Además, las mesas con ciudadanos en fila al momento del cierre están obligadas a permanecer abiertas hasta que todos los electores emitan su voto.

Con el inicio del conteo en varias regiones, Bolivia entra en la etapa de escrutinio que definirá la conformación de las principales autoridades del país para los próximos cinco años.