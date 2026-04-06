Artemis II ha superado la distancia récord del Apolo 13 y se prepara para acercarse al punto más cercano de la Luna, desde donde podrá observar su cara oculta. La NASA inició la transmisión de esta histórica misión y con el paso de las horas, la tripulación comenzó a explorar visualmente el satélite.

Seis días después de su exitoso lanzamiento en Florida, Estados Unidos, los cuatro astronautas finalmente sobrevolarán la Luna. Durante este tramo, también experimentarán un periodo de silencio de 40 minutos, cuando la señal se interrumpa al situarse detrás del satélite.

SIGUE LA TRANSMISIÓN AQUÍ:

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La NASA advirtió a los astronautas de Artemis II que eviten usar el retrete a bordo de la cápsula Orión, tras los problemas registrados desde el primer día de la misión, el pasado miércoles 1 de abril.

“No usar el retrete”, señaló hoy a los astronautas su colega Jenny Gibbons, quien actúa como enlace desde el Centro Espacial de Houston (Texas), donde se ubica el centro de control de la misión lunar.

“Utilicen los urinarios de contingencia plegables”, sostuvo Gibbons en la comunicación con los astronautas en pleno vuelo histórico alrededor de la luna.

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Previamente, Jeremy Hansen informó que Victor Glover utilizaba un teleobjetivo, mientras Christina Koch observaba por la ventana de la nave. “Yo realizo un vistazo a escondidas, una ojeada por la ventana. Parece que no tengo el mejor ángulo aquí, pero parece que [el cráter] Aristarco ya se ve en el limbo de la Luna. Es increíble lo rápido que cambia mientras nos movemos a toda velocidad por la cara oculta de la Luna. Cosas que están saliendo de nuestro campo de visión. Y ahora tenemos gran parte de la cara oculta de la Luna que, como saben, no podemos ver en este momento. Pero estaría a la vista si estuviera iluminada”, indicó a la sala de control de la NASA.

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Además, hubieron declaraciones del especialista de misión Jeremy Hansen durante su comunicación con el centro de control de la NASA: “Cuando observas el ‘Terminator’ [la división entre la noche y el día en la Tierra] es increíblemente accidentado. Y te recuerda que toda la cara oculta es así. Y es que el ‘Terminator’ realmente resalta las sombras, las colinas y los valles, y es simplemente increíble. Es como si ninguna superficie del ‘Terminator’ estuviera marcada por el impacto de un meteorito. Y es muy impresionante verlo. Y te das cuenta de que eso es cierto en toda la cara oculta. Simplemente puedes verlo con la iluminación del sol en este momento”.

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“El terminador en este momento es simplemente fantástico”, señaló el astronauta de la NASA Victor Glover. “Es el más escarpado que he visto. Desde una perspectiva de iluminación, hay pequeñas islas. Hay islas de terreno ahí afuera que están completamente rodeadas de oscuridad, lo que indica una verdadera variación en el terreno. Hacia el norte, hay un cráter doble muy bonito. Parece un muñeco de nieve sentado ahí. Y luego, en el borde sur, hay casi como un agujero. Y luego una pared de brillo y después vuelve a la negrura más allá del terminador”, detalló.

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Anteriormente, la NASA compartió un video en sus redes sociales en el que Charlie Duke, astronauta del Apolo 16 que caminó sobre la Luna en 1972, envió un mensaje de aliento a la tripulación de Artemis II.

El clip, que combina imágenes de archivo del Apolo 16 con tomas actuales de Artemis II, incluyó un mensaje escrito de Charlie Duke dirigido a los astronautas: “En la Luna hay una foto de mi familia. Espero que les recuerde que nosotros, Estados Unidos y el mundo entero los apoyamos”.

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Una vez que el equipo científico analice las imágenes y observaciones enviadas por la tripulación de Artemis II, la NASA tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa el martes 7 de abril, de acuerdo con el cronograma establecido.

De acuerdo con el cronograma, a partir del séptimo día desde el inicio de la misión, la tripulación comenzará su retorno a la Tierra.

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La misión Artemis II también marcó un hito al batir el récord del mensaje que ha viajado “más lejos” en la historia de la humanidad. Según informó la NASA, el director de vuelo Brandon Lloyd, junto a otros funcionarios, envió un correo electrónico a la tripulación durante la misión.

“Aquí, desde la ‘Cabina de la Integridad’, al superar la mayor distancia que los seres humanos han recorrido jamás desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y las proezas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana”, indicó el astronauta canadiense de la misión, Jeremy Hansen.