Un hombre armado murió la noche del sábado tras un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos frente a la Casa Blanca, en Washington D.C., informaron autoridades estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la Casa Blanca durante el incidente, aunque no resultó afectado, según confirmó Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió poco después de las 18:00 horas locales, cuando un hombre ubicado cerca del perímetro de seguridad sacó un arma de una maleta y comenzó a disparar.

“La policía del Servicio Secreto respondió al fuego e hirió al sospechoso, que fue trasladado a un hospital de la zona, donde se certificó su fallecimiento”, indicó Guglielmi en un comunicado.

Un transeúnte resultó herido durante el tiroteo

Las autoridades señalaron que un transeúnte fue alcanzado durante el intercambio de disparos, aunque no se ofrecieron detalles sobre su estado de salud.

El Servicio Secreto precisó además que ninguno de sus agentes resultó herido durante la intervención.

Tras el incidente, fuerzas de seguridad y efectivos de la Guardia Nacional acordonaron el área cercana a la Casa Blanca para controlar el acceso y realizar las investigaciones correspondientes.

Sospechoso tenía antecedentes y era conocido por autoridades

Medios estadounidenses identificaron al sospechoso como Nasire Best, de 21 años y residente del estado de Maryland.

Según reportes citados por medios locales, el joven tenía antecedentes de trastornos mentales y ya había sido detectado anteriormente merodeando en los alrededores de la Casa Blanca.

Testigos relataron momentos de tensión tras escucharse múltiples detonaciones.

“Escuchamos probablemente entre 20 y 25 sonidos que parecían fuegos artificiales, pero eran disparos”, declaró a AFP el turista canadiense Reid Adrian.

Periodistas presentes en el jardín norte de la Casa Blanca indicaron que fueron evacuados y dirigidos rápidamente hacia la sala de prensa para resguardarse.

La corresponsal de ABC News, Selina Wang, grababa un video para redes sociales cuando comenzaron los disparos y logró captar parte del sonido del tiroteo.

Trump vuelve a estar en el foco por temas de seguridad

El incidente ocurre en un contexto marcado por recientes amenazas e intentos de ataque contra Donald Trump.

En julio de 2024, el mandatario fue blanco de un atentado durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania, donde un atacante mató a un asistente e hirió levemente al entonces candidato presidencial.

Meses después, otro hombre armado fue detenido cerca de un campo de golf en West Palm Beach mientras Trump jugaba una partida.

El mandatario también mencionó recientemente preocupaciones de seguridad como una de las razones para impulsar la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, proyecto valorizado en 400 millones de dólares y que incluiría infraestructura subterránea de alta seguridad.