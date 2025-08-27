Un tiroteo ocurrido este miércoles en la escuela católica Annunciation, en Minneapolis, dejó un saldo de al menos dos muertos y veinte heridos, de acuerdo con medios estadounidenses como ABC y Fox News. Las víctimas mortales aún no han sido identificadas.

Las autoridades locales confirmaron que el atacante fue neutralizado y no representa una amenaza activa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al FBI por su rápida intervención y pidió a la ciudadanía unirse en oración por los afectados.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó que la policía estatal asumió el control de la investigación, aunque todavía no se ha revelado la identidad del tirador.

De acuerdo con la policía, en las últimas 24 horas se registraron cuatro tiroteos en distintas zonas de Minneapolis, pero el ataque a la escuela encendió la alarma por haber puesto en riesgo la vida de menores de edad.

Familias y estudiantes fueron trasladados a una zona segura dentro del colegio, donde reciben asistencia del personal de emergencia. El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, anunció que ofrecerá una conferencia de prensa a las 10:30 a. m. (hora local) para brindar mayores detalles.