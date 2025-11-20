Un incendio se desató este jueves en el pabellón central de la COP30, que se celebra en Belém, Brasil, lo que obligó a los agentes de seguridad a evacuar de inmediato el recinto.

Las llamas comenzaron en la entrada del pabellón y se propagaron con rapidez, generando un agujero en el techo y alcanzando otras estructuras del recinto.

🚨 URGENTE: Veja vídeos do incêndio que atingiu pavilhão da COP30 em Belém



📹 Reprodução pic.twitter.com/pd5FY6kxd1 — Metrópoles (@Metropoles) November 20, 2025

ONU y bomberos actuaron para controlar las llamas

En el interior, el humo comenzó a extenderse mientras el personal de seguridad y trabajadores de la ONU utilizaban extintores en un primer intento por contener el fuego. Minutos después, se incorporaron equipos de bomberos, quienes asumieron el control de la emergencia.

Miles de asistentes fueron evacuados y aguardaron en el exterior de forma ordenada, según constató AFP.

Incidente ocurre en plena recta final de negociaciones

El incendio se produjo mientras los ministros de diversos países participaban en sesiones de negociación sobre transición energética, financiación climática y otros temas clave, a solo un día del cierre oficial de la conferencia climática.

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni afectaciones personales.