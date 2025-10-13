El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy ingresará a prisión el 21 de octubre para cumplir una condena de cinco años de cárcel por el caso de presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007, informaron fuentes judiciales a la agencia AFP.

Sarkozy, de 70 años, se convertirá así en el primer exjefe de Estado francés de la posguerra —y también el primero de un país miembro de la Unión Europea— en ser encarcelado. Cumplirá su condena en la prisión de La Santé, ubicada en el sur de París.

El exmandatario, que gobernó entre 2007 y 2012, fue condenado por haber recibido fondos irregulares durante su campaña presidencial, un proceso que ha marcado uno de los mayores escándalos políticos de la historia reciente de Francia.

El caso, conocido como “Bygmalion”, involucra una compleja red de falsificación de facturas y financiación ilegal, mediante la cual se habrían desviado millones de euros para costear actos de campaña y superar los límites legales establecidos por la legislación francesa.

La sentencia, confirmada en instancias judiciales superiores, establece que Sarkozy deberá cumplir parte de la pena en prisión efectiva, aunque sus abogados han adelantado que presentarán una última apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Con esta decisión, Francia vive un hecho sin precedentes que reaviva el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la política europea.