El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció este sábado el presunto “secuestro” del presidente Nicolás Maduro y responsabilizó al Gobierno de Estados Unidos de cualquier hecho que pueda afectar la vida del mandatario.

La declaración se produjo después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y sacados “por aire del país” durante un ataque militar estadounidense.

Llamado a una “fe de vida” y movilización popular

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión, Saab instó a la población a movilizarse.

“Salgamos a las calles a pedir no solo la pronta fe de vida de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, sino que cese ese secuestro en el cual se encuentra”, afirmó el fiscal.

El jefe del Ministerio Público responsabilizó “de manera directa” al Gobierno de Estados Unidos de cualquier circunstancia que pueda ocurrir con Maduro y condenó lo que calificó como un “vil y cobarde ataque” ocurrido durante la madrugada en varios puntos del país, incluida Caracas.

Comparación con abril de 2002

Saab comparó la situación actual con los hechos del 11, 12 y 13 de abril de 2002, cuando el entonces presidente Hugo Chávez fue apartado del poder por varias horas tras un levantamiento cívico-militar.

Según el fiscal, en ese momento la movilización popular fue clave para exigir información sobre el paradero del mandatario y su restitución.

Pedido a la ONU y denuncias por derechos humanos

El fiscal general insistió en llamar a la Organización de las Naciones Unidas a pronunciarse sobre los ataques denunciados.

“¿Dónde están los organismos de los derechos humanos?”, cuestionó Saab durante su intervención.

Por su parte, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, indicó que el gobierno desconoce el paradero de Maduro y de Cilia Flores.

Hasta el momento de esta publicación, no existe confirmación independiente sobre la captura o ubicación del mandatario venezolano.