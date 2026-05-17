Los ojos del mundo estuvieron puestos en abril en el exitoso lanzamiento de la misión Artemis II, proyecto de la NASA que tras 54 años llevó a seres humanos a la órbita lunar. La iniciativa fue parte de un ambicioso plan de Washington para afianzar su presencia en el satélite natural.

En el corto plazo, el objetivo es colocar personas en la superficie lunar. La NASA se ha planteado hacerlo en 2028. Asimismo, planea lanzar misiones cada seis meses y construir una base lunar.

Pero no solo EE.UU. tiene pretensiones en la Luna. Otras naciones también buscan desarrollar misiones allí. Con el objetivo de hacerlo de forma armónica, la Casa Blanca lanzó en 2020 los Acuerdos de Artemis. Se trata de un conjunto de principios no vinculantes para la exploración y el desarrollo del espacio ultraterrestre, establecidos a través de una serie de acuerdos bilaterales entre Washington y países asociados, que actualmente suman 67, incluido el Perú.

“La finalidad de estos Acuerdos consiste en establecer una visión común mediante un conjunto práctico de principios, directrices y mejores prácticas a fin de fortalecer la gobernanza de la exploración y la utilización civiles del espacio ultraterrestre con la intención de potenciar el Programa Artemis. […] Se pretende incrementar la seguridad de las operaciones, reducir la incertidumbre y promover la utilización sostenible y beneficiosa del espacio para toda la humanidad”, señala el texto oficial de los propios Acuerdos.

El pacto busca aplicarse a las actividades espaciales civiles realizadas por las entidades espaciales de cada país signatario. Estas actividades pueden realizarse en la Luna, Marte, cometas y asteroides, incluidas sus superficies y subsuperficies, así como también en la órbita de la Luna o de Marte.

Workshop. Perú ha albergado entre el 13 y 14 de mayo el IV Taller de los Acuerdos Artemis, el primero realizado en América Latina.“Este año, la NASA compartió cuáles eran sus planes de exploración. Iremos a la Luna, lo que significa que necesitaremos una base lunar y, cuando empiezas a hablar de construir una base lunar, necesitas una gran cantidad de infraestructura. No queremos hacerlo solos. […] La meta de estos ‘workshops’ es sentarnos todos juntos y descubrir cómo podemos implementar los Acuerdos”, señala Kimberly Hurst, representante de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la NASA, quien llegó a Lima para el taller.

En el mundo rigen ya instancias como el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, de 1967, que fue firmado por potencias que no son parte de los Acuerdos de Artemis. Es el caso de Rusia y China -esta última con serias intenciones de también expandir su presencia en Luna, en una suerte de nueva carrera espacial con EE.UU.-. A diferencia del trato de 1967, los Acuerdos no buscan, al menos en el corto plazo, llegar a un pacto de ese nivel, pero sí potenciar las reglas existentes.

“Nuestras reuniones no son como los procesos de la ONU, donde se negocia una resolución final. Los Acuerdos de Artemis están más orientados a lo práctico. [Pero] creo que una de las cosas clave en la que los Acuerdos han ido un poco más allá de las obligaciones internacionales existentes es el principio de no interferencia. Si lees el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, dice que tu misión no puede interferir con la de otro. Los Acuerdos toman eso y añaden que hay algo más que pueden hacer: se puede decir vamos a compartir información proactivamente sobre adónde vamos, qué hacemos, qué tanto tiempo nos tomará. Hablaré por EE.UU. Estamos usando las conversaciones que tienen lugar dentro de los Acuerdos y el entendimiento que generamos con los otros signatarios y los llevamos a foros como la ONU, y somos favorables a compartir lo que hacemos y de lo que hablamos”, manifiesta David Reinecke, representante del Departamento de Estado de EE.UU., quien también llegó para el taller en Lima.

Principio

Según el tratado de 1967, el espacio ultraterrestre, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación. La Luna y sus recursos naturales pertenecen a toda la humanidad.

2024

Año en el que el Perú se convirtió en el signatario número 41 de los Acuerdos, que ya suman 67 países.