Hombre de confianza de Maduro afirma que en Perú hubo "una brisita bolivariana"

Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y hombre de confianza de Nicolás Maduro, afirmó que en Perú y otros países hubo una "brisita bolivariana".

“Estos días ha habido una brisita bolivariana por algunos países, como Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, Honduras y Brasil... Una brisita”, expresó ante militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), según informó Infobae.

Asimismo, Cabello se refirió a la difícil situación política que se vive en Ecuador y denunció "violación de los derechos humanos" en el país que gobierna Lenín Moreno.

"Usted se mete en ABC de España y no sale nada. O métase en El País de España y no sale nada. O métase en El Nuevo Herald, en el Washington Post, en el Wall Street Jornal y nada... Ese tema no aparece. ¿Por qué? Porque el problema es Venezuela”, indicó.

“Algo debe estar ocurriendo en ese mal llamado Cártel de Lima, que les está entrando frío a todos, ¿no? O será mucho calor y se están secando... Pareciera. Algún día ellos tienen que pararse en su país y gobernar. Y ese pueblo hará lo que está haciendo ahora. Comenzará a exigir a sus gobernantes que se ocupen por los asuntos internos de sus países y dejen en paz a Venezuela y a los venezolanos; que nosotros sabemos resolver nuestros problemas internos sin que nadie esté metiéndose. Sin que nadie esté tomando partido o tratando de imponer presidentes aquí en Venezuela", agregó.