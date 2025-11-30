Los hondureños acuden este domingo a las urnas para elegir al sucesor de Xiomara Castro, en unos comicios marcados por la paridad entre candidatos, denuncias anticipadas de fraude y la inusual presión del expresidente estadounidense Donald Trump, quien pidió votar por el derechista Nasry Asfura.

En la víspera, Trump advirtió que si Asfura, de 67 años, pierde la elección, Estados Unidos “no malgastará” dinero en Honduras, uno de los países más pobres de la región.

Tres candidatos con opciones y un clima de desconfianza

Un total de 6,5 millones de ciudadanos podrán elegir presidente, diputados y alcaldes en una sola vuelta. Asfura, del Partido Nacional (PN), compite voto a voto con la abogada Rixi Moncada, de 60 años, candidata del oficialista Libre, y con el presentador Salvador Nasralla, de 72 años, del Partido Liberal (PL).

Durante la campaña, los tres se acusaron mutuamente de preparar un fraude. Al sufragar, Moncada afirmó que solo reconocerá los resultados basados en el conteo de las 20.000 actas, proceso que podría extenderse varios días.

Estados Unidos anticipó que actuará con “firmeza” si hay irregularidades, mientras que la OEA y la Unión Europea desplegaron misiones de observación.

La intervención de Trump y el indulto anunciado

Trump intervino directamente en la campaña al afirmar que, si no gana Asfura —a quien llamó su “único amigo de la libertad”—, Honduras quedaría “bajo control” del presidente venezolano Nicolás Maduro y “sus narcoterroristas”.

El exmandatario también anunció su intención de indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 en Estados Unidos por narcotráfico. Asfura aseguró a AFP no tener “ningún vínculo” con Hernández, aunque consideró que el respaldo de Trump podría traer beneficios para el país.

Moncada calificó ese posible perdón de “tramitado por las élites” ante la debilidad electoral de sus rivales.

Electores divididos ante la presión internacional

Las declaraciones de Trump generaron reacciones encontradas entre los votantes. “Yo voto por quien a mí me place, no por lo que ha dicho Trump”, dijo Esmeralda Rodríguez, comerciante de 56 años, consultada por AFP. En contraste, Érika Reyes, de 33 años, espera que el apoyo del estadounidense facilite mejores condiciones para los migrantes.

Otros electores rechazaron la intervención. “Ya no votaré por Tito Asfura. No queremos narcotraficantes”, afirmó Julio Sevilla, de 74 años.

Votación en un país golpeado por la pobreza y la violencia

Honduras enfrenta altos índices de pobreza —60% de su población— y violencia pandillera, además de un narcotráfico que ya no solo usa el país como ruta, sino como territorio productor.

La jornada se desarrolla bajo un estado de excepción parcial impuesto desde 2022.Las urnas, custodiadas por el Ejército, permanecerán abiertas hasta las 23H00 GMT, y el CNE prevé difundir los primeros resultados esta noche.