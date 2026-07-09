Al menos 28 personas fallecieron este jueves tras un incendio registrado en una fábrica de calzado de la empresa Fujian Huiteng Shoes, ubicada en la ciudad de Jinjiang, provincia de Fujian, en el sureste de China.

De acuerdo con la agencia oficial Xinhua, el fuego comenzó alrededor de las 12:00 p. m. (hora local) en una nave industrial donde, al momento del siniestro, se encontraban 237 trabajadores y dos transportistas externos.

Los equipos de rescate lograron evacuar a 213 personas, mientras que las víctimas mortales corresponden a 26 personas que permanecían desaparecidas y otras dos que fallecieron tras ser trasladadas a un hospital.

Materiales inflamables habrían dificultado la evacuación

Según una evaluación preliminar difundida por la cadena estatal CCTV, el incendio se habría originado en un taller ubicado en la primera planta del edificio.

Las primeras investigaciones señalan que en los accesos de seguridad existían materiales utilizados para la fabricación de calzado, lo que habría dificultado la evacuación y el ingreso de los equipos de rescate.

Bomberos que participaron en la emergencia indicaron que también encontraron pasillos, escaleras y salidas parcialmente obstruidos por residuos, cajas y otros materiales inflamables.

Más de 500 rescatistas participaron en la emergencia

El Ministerio de Gestión de Emergencias de China informó que inicialmente fueron movilizados 183 efectivos y 35 vehículos de emergencia.

Posteriormente, las labores se reforzaron con un despliegue superior a 500 rescatistas, quienes trabajaron durante varias horas para controlar el incendio y buscar a las personas desaparecidas.

La televisión estatal informó que, al llegar al lugar, los bomberos encontraron el edificio completamente envuelto en llamas, mientras varias personas permanecían atrapadas en la azotea.

Aunque el fuego visible fue extinguido durante la tarde, los equipos continuaron lanzando agua sobre la estructura para evitar una posible reactivación del incendio.

Autoridades detienen a responsables de la empresa

La agencia Xinhua informó que el representante legal de Fujian Huiteng Shoes y otros responsables de la empresa quedaron bajo custodia de las autoridades, mientras que las cuentas de la compañía fueron congeladas como parte de las investigaciones.

El presidente de China, Xi Jinping, pidió realizar “todos los esfuerzos” para las tareas de búsqueda y rescate, además de esclarecer las causas del incendio y establecer las responsabilidades correspondientes.

Jinjiang, uno de los principales polos del calzado en China

Fundada en 2015, Fujian Huiteng Shoes se dedica a la fabricación de calzado y productos de cuero.

La ciudad de Jinjiang es considerada la “capital china del calzado”, ya que concentra más de 3.000 empresas del sector y produce aproximadamente el 40 % del calzado deportivo y de ocio del país, según medios locales.

El incendio se suma a otros siniestros ocurridos en instalaciones industriales y comerciales en China durante los últimos meses, que han reavivado el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de establecimientos.