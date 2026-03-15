La India, segundo mayor importador mundial de **gas licuado de petróleo> (GLP), enfrenta una crisis energética tras el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz, provocado por el conflicto en Oriente Medio.

Según el Ministerio de Petróleo y Gas Natural de India, la interrupción de esta ruta marítima amenaza el suministro de combustible utilizado en las cocinas de más de 333 millones de hogares.

Ante el riesgo de desabastecimiento, el gobierno activó medidas extraordinarias para garantizar el consumo doméstico.

Dependencia energética estructural

La vulnerabilidad energética del país está ligada a su fuerte dependencia de importaciones.

Datos de la Petroleum Planning and Analysis Cell indican que India importa aproximadamente el 60 % del GLP que consume, y cerca del 90 % de ese volumen atraviesa el estrecho de Ormuz.

A diferencia de China, donde el gas se utiliza principalmente en la industria petroquímica, en India el GLP se destina sobre todo al uso doméstico, lo que lo convierte en un elemento clave para la seguridad alimentaria.

Medidas de “economía de guerra”

El gobierno invocó la Ley de Productos Esenciales para redirigir recursos industriales hacia el consumo básico.

El ministro de Petróleo, Hardeep Singh Puri, ordenó a las refinerías nacionales detener la producción de plásticos y aumentar la fabricación de GLP para hogares.

Según el Ministerio de Petróleo y Gas Natural, esta decisión permitió incrementar la producción interna de GLP en un 30 %.

También se implementaron restricciones para evitar el acaparamiento:

Intervalo mínimo de 25 días para reservar cilindros en zonas urbanas

para reservar cilindros en zonas urbanas Intervalo mínimo de 45 días en zonas rurales

Las reservas de pánico elevaron las solicitudes diarias de 5,5 millones a 7,6 millones de cilindros.

Restaurantes y hostelería, entre los más afectados

El sector gastronómico es uno de los más golpeados por la priorización del consumo doméstico.

La Asociación Nacional de Restaurantes de la India estima pérdidas diarias de entre 1.200 y 1.300 millones de rupias.

En ciudades como Bombay, asociaciones hoteleras informaron que alrededor del 20 % de los establecimientos ha cerrado temporalmente por falta de combustible.

Para evitar un colapso mayor, el Ministerio de Medio Ambiente de India autorizó de forma excepcional el uso de leña y carbón en cocinas comerciales.

Impacto en taxis y tuk-tuks

El segmento conocido como Auto GLP representa apenas el 0,2 % del consumo nacional, pero abastece a millones de vehículos, especialmente taxis y auto-rickshaws, conocidos como tuk-tuks.

La red nacional cuenta con 440 estaciones de servicio.

En Chennai, cerca de una cuarta parte de los auto-rickshaws ha quedado fuera de servicio por la escasez de combustible.

Muchos conductores deben esperar durante toda la noche para repostar en las pocas estaciones operativas.

Aparición de mercado negro de cilindros

La crisis también ha impulsado la aparición de un mercado ilegal de cilindros de gas.

El aumento de la demanda generó ventas clandestinas a precios superiores a la tarifa oficial.

Para combatir este fenómeno, el gobierno amplió el Código de Autenticación de Entrega (DAC) al 90 % de las operaciones e intensificó redadas policiales, especialmente en el estado de Maharashtra.

Gobierno llama a evitar compras de pánico

Pese a la gravedad del escenario, el ministro Hardeep Singh Puri aseguró ante el Parlamento que el suministro doméstico “está plenamente protegido”.

Según el gobierno, el tiempo promedio de entrega se mantiene en 2,5 días.

Las autoridades también buscan acelerar la transición de seis millones de hogares hacia el gas natural por tubería (PNG) para reducir la presión sobre el sistema de cilindros.