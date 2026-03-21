El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Aragchi, ha afirmado que Teherán está dispuesto a facilitar el paso de buques japoneses por el estrecho de Ormuz , clave para el comercio energético global y que el país persa obstruye en el contexto de la guerra, según recoge este sábado la agencia de noticias Kyodo.

Aragchi dijo el viernes en una entrevista telefónica con la agencia nipona que Irán no ha cerrado esta estratégica vía, pero que ha impuesto restricciones a los buques de países implicados en los ataques contra la república islámica y que el país persa está preparado para garantizar un paso seguro a naciones como Japón -que depende en un 90 % del petróleo procedente de Oriente Medio- si se coordinan con Teherán.

La entrevista fue posteriormente compartida por Araqchi en su canal oficial de Telegram.

La cuestión de la navegación de buques japoneses por el estrecho de Ormuz fue abordada en recientes conversaciones de Aragchi con el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, dijo a Kyodo el canciller iraní, que señaló que las discusiones continúan pero que no pueden revelarse los detalles.

La entrevista a Aragchi tuvo lugar en paralelo al último día de visita a EE. UU. de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien el jueves se reunió con el presidente de EE. UU., Donald Trump, en la Casa Blanca, en un encuentro muy marcado por el bloqueo de Ormuz en el marco de la guerra de Washington y Tel Aviv contra Teherán.

Trump ha pedido sin éxito a socios de la OTAN y a países asiáticos como Japón, Corea del Sur o China que envíen buques militares para garantizar el flujo en el estrecho de Ormuz, cuya ribera norte está controlada por Irán.

A fin de intentar frenar el alza de precios del petróleo en medio de la preocupación sobre el suministro derivada de la guerra en Oriente Medio, el Departamento del Tesoro de EE. UU. autorizó el viernes temporalmente la compra y venta de petróleo iraní que se encuentra varado en el mar.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó la decisión y estimó que la medida permitirá añadir unos 140 millones de barriles al mercado petrolero.

La Administración Trump autorizó previamente y de forma también temporal la compra de petróleo ruso en tránsito.

Con el mismo objetivo de contener la escalada de precios del crudo, el Gobierno de Japón comenzó el lunes a liberar reservas de petróleo, su primera medida de este tipo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.