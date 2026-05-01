Las autoridades de Israel detuvieron a un hombre de 36 años acusado de atacar a una monja en las inmediaciones de la Tumba de David, ubicada en el monte Sión de Jerusalén. El hecho ocurrió el pasado 28 de abril y es investigado como un presunto caso de agresión motivada por razones raciales, según informó la policía.

Tras la denuncia, los agentes iniciaron las diligencias para ubicar al presunto responsable. Horas después, la policía confirmó su captura y señaló que continuará con las investigaciones correspondientes sobre lo ocurrido.

Foto: Difusión.

Ataque quedó registrado en video

La policía israelí difundió un video en el que se observa parte de la agresión contra la religiosa. Las imágenes muestran que el hombre se acerca a la monja, la empuja y provoca que caiga al suelo.

Luego de ello, el agresor regresa para continuar golpeándola mientras la víctima permanece en el piso. La intervención de personas que transitaban por el lugar permitió detener el ataque.

El registro audiovisual fue publicado el jueves y coincidió con los testimonios brindados por testigos que presenciaron el hecho. La agresión ocurrió en una zona cercana a uno de los lugares religiosos más visitados de Jerusalén.

😰 Brutal agresión a una monja francesa cerca de la Tumba de David en Jerusalén a plena luz del día.



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¿Qué dijo el gobierno israelí?

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel emitió un comunicado luego de que el caso se hiciera público. La entidad confirmó la fecha del ataque y expresó su rechazo frente a lo sucedido.

Antes de compartir su postura, el ministerio recordó que el país mantiene su compromiso con la protección de todas las comunidades religiosas. En ese contexto, cuestionó el ataque registrado contra la religiosa.

Las altas autoridades calficaron como “acto vergonzoso” lo ocurrido. Además, reiteró su compromiso con la libertad religiosa “para todas las confesiones”.

Por su parte, la policía indicó que este tipo de hechos representa una situación grave. La institución remarcó que existe especial preocupación cuando las víctimas son representantes religiosos.

“Es muy grave cualquier manifestación de violencia, especialmente si está motivada por el racismo, dirigida contra figuras religiosas”, señaló la policía israelí.

The State of Israel views yesterday’s attack against a nun in Jerusalem with the utmost seriousness. Immediately following the incident, the Israel Police opened an investigation, and the suspect was arrested last night. He remains in custody, underscoring Israel’s firm policy… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 29, 2026

Reportan aumento de ataques contra cristianos

El caso se conoce en medio de un incremento de incidentes contra miembros de la comunidad cristiana en Israel. Un informe publicado recientemente advirtió que este tipo de hechos aumentó durante 2025.

El reporte fue elaborado por dos organizaciones israelíes que promueven la convivencia entre judíos y cristianos. Según el documento, los casos de hostigamiento crecieron en un 63 % durante este año.

El informe detalla que el 60 % de los incidentes correspondieron a escupitajos contra cristianos. Además se registraron insultos, amenazas, daños a símbolos religiosos, agresiones físicas, profanación de lugares santos y acoso por internet.