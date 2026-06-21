Las operaciones militares en el sur de Líbano se intensificaron desde la madrugada, con una serie de ataques aéreos en distintas localidades. Las autoridades locales reportaron un incremento de víctimas y daños en varias zonas del país.

El Ejército libanés informó sobre la continuidad de las incursiones en áreas del sur y confirmó la muerte de un integrante de sus fuerzas en uno de los ataques. En su reporte, la institución señaló “las salvajes agresiones israelíes en las zonas del sur”.

Los bombardeos se extendieron a distintos puntos del sur libanés y alcanzaron también zonas del valle de la Becá. Los reportes iniciales indican que las operaciones dejaron decenas de fallecidos en un corto periodo de tiempo.

Entre las víctimas se encuentran civiles y personal militar en diferentes localidades afectadas por los ataques. Uno de los hechos registrados ocurrió en la carretera entre Kfar Remane y Nabatiye, donde murió un militar libanés.

Operaciones en múltiples localidades

Los ataques aéreos se extendieron a diferentes municipios del sur libanés, según reportes de medios locales y organismos de emergencia. Entre las zonas mencionadas figuran Kfar Remman, Haboush, Nabatieh al Fawqa, Shoukin, Zibdine y Kfarjouz.

En el distrito de Nabatiye se concentró una parte importante de los bombardeos con un elevado número de víctimas. Equipos de defensa civil trasladaron a hospitales a decenas de personas fallecidas y heridas tras las operaciones.

El Ejército israelí señaló que los ataques se realizaron como respuesta a acciones previas atribuidas a Hezbolá. Según su versión, se habrían lanzado proyectiles contra posiciones militares en el sur libanés.

La organización Hezbolá rechazó esas afirmaciones y negó haber violado el alto el fuego vigente. En su pronunciamiento indicó “las acusaciones de ruptura del alto el fuego son mentiras que buscan engañar a la opinión pública y sabotear el acuerdo Irán-EE. UU.”.

El Ministerio de Sanidad libanés presentó un reporte actualizado sobre el número de fallecidos y heridos durante las últimas jornadas. El balance incluye víctimas registradas tanto en ataques recientes como en días anteriores.

Las cifras oficiales señalan decenas de muertos y heridos en distintas regiones del país afectadas por la ofensiva. Las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento de los casos mientras continúan las labores de atención en hospitales.