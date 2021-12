La historia de John Corcoran no es de los sucesos que uno lee todos los días en las noticias; en cambio podría encajar perfectamente como el relato de una película estadounidense. Este ex deportista, ahora de 82 años, ejerció la docencia durante 17 años siendo analfabeto.

Nacido en 1939 en Nuevo México, Estados Unidos, Corcoran se las ingenió para terminar el colegio, ingresar a la universidad, graduarse y ejercer como profesor en una escuela secundaria durante dos décadas sin saber leer, cuenta el Clarin.

Él era el único de 6 hermanos que tenía problemas de aprendizaje. En segundo grado empezaría su dificultad para leer, pero sus padres nunca llegaron a notarlo; por lo que desde ese momento fue guardando el secreto.

“En la escuela terminé sentado en la ‘fila de los tontos’ con un grupo de niños que tenían problemas de lectura. No supe cómo llegué a parar allí. No sabía cómo salir de eso y definitivamente no sabía qué preguntas hacer”, confesó Corcoran en una entrevista a la BBC.

Con el pasar de los años, la situación de su formación académica iba agravándose, pero sus habilidades sociales le ayudaron a sobresalir. Era deportista y bastante popular para hacer amigos. Eso le ayudó a distinguirse a base de engaños.

“Podía escribir mi nombre y había algunas palabras que podía recordar, pero no podía componer una oración. Estaba en secundaria y mi lectura era la de alguien en segundo o tercer grado. Nunca le dije a nadie que no sabía leer”, cuenta el exprofesor.

“¿Por qué no pedí ayuda? Porque nunca pensé que hubiese alguien que me pudiera enseñar a leer. Era mi secreto y yo lo guardaba celosamente”, lamenta el Corcoran, agregando que “mis profesores y padres me dijeron que las personas con títulos universitarios obtenían mejores empleos, vivían mejor y eso es lo que yo creía. Mi única motivación era tener ese cartón”.

A base de ayudas y engaños, el hombre terminó sus estudios universitarios en 1961, obteniendo una licenciatura en Educación y Administración de Empresas en la Universidad de Texas.

Así fue como los siguientes 17 años de su vida trabajó como profesor, sin que nadie se diera cuenta de su gran secreto.

“¿Por qué entré al profesorado? En retrospectiva, fue una locura hacerlo. Pero había pasado por la secundaria y la universidad sin que me descubrieran. El ser un profesor era una buena manera de esconderme. Nadie sospecharía que un profesor no sabe leer”, afirma.

Durante la época de maestro, fue encargado de las materias de Gramática, Historia del Mundo, Educación Física y Computación.

“Tenía que preguntarles a los estudiantes cómo pronunciaban sus apellidos para poder escucharlos. Y siempre escogía por adelantado dos o tres estudiantes, los que mejor leían y escribían, para ayudarme. Eran mis asistentes académicos. Nunca sospecharon nada, nunca sospechas de un profesor”, cuenta.

Su vida dio un giro de 180 grados cuando escuchó hablar a la esposa del expresidente de los EE.UU. George H. W. Bush, Barbara Bush, en un evento acerca de la importancia de la alfabetización en adultos. Ahí se dio cuenta que era el momento de buscar ayuda.

“Tuve una tutora voluntaria de 65 años. No era una maestra, era simplemente una persona que amaba la lectura y creía que nadie podía pasar por la vida sin poder leer”, comenta.

Después de 7 años de arduo trabajo, al fin pudo tener un nivel de lectura similar al de un niño de 6to de primaria.

Luego de 48 años de vivir bajo la sombra de un respetado académico decidió contar su historia. En los últimos años se dedicó a escribir poemas y se volvió defensor de la alfabetización. Creo una fundación para ayudar a leer a los niños y escribió el libro “El maestro que no sabía leer: el triunfo de un hombre sobre el analfabetismo”.

