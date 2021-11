Durante una transmisión en vivo en su programa En Pauta, la presentadora de televisión brasileña Lilian Ribeiro reveló el lunes que fue diagnosticada con cáncer de mama a principios de octubre.

Acompañada por sus colegas, Ribeiro señaló también que durante su programa y lo que dure el tratamiento de quimioterapias llevará un pañuelo en la cabeza porque ya empezó a perder cabello.

“Puede que lo hayas notado, me veo un poco diferente y realmente quiero compartir contigo la razón de esto. El 1 de octubre me diagnosticaron cáncer de mama. Es difícil, no es fácil. Pero me estoy cuidando”, señaló en su espacio de televisión.

“Empecé la quimioterapia, me ha ido bien, me va bien como dicen los médicos. Pocas reacciones, algunas un poco molestas, pero seguimos”, dijo Lilian.

“Y como la mayoría de las personas que se someten a quimioterapia, perdí gran parte de mi cabello. Entonces, en este proceso camino a la curación, en los próximos meses apareceré así aquí en la pantalla de GloboNews, con un pañuelo”, aseguró muy emotiva.

Asimismo, y a modo de consejo, señaló que al usar esa prensa en la cabeza intentaba enviar un mensaje.

Lilian foi diagnosticada com câncer de mama: “Nesse processo a caminho da cura, eu vou parecer na #GloboNews com um lenço. Mas eu queria muito que esse lenço fosse para você a lembrança, menos da doença que eu estou enfrentando, e muito mais do fato de que eu estou me cuidando”. pic.twitter.com/ZlD60bjXlR — GloboNews (@GloboNews) November 8, 2021

“Realmente desearía que ese pañuelo fuera para ti en casa un recordatorio menos de la enfermedad que estoy enfrentando y más del hecho de que me estoy cuidando, haciendo lo mejor que puedo por mí. Y eso incluye estar aquí”, indicó.

Lilian también declaró que estuvo muy conmovida cuando recibió el diagnóstico y concluyó su declaración diciendo: “Dolores que todos tenemos y siempre tendremos, pero que nuestros dolores nunca nos tengan”.

Luego del emotivo relato, Lilian recibió numerosos mensajes de apoyo y cariño a través de las redes sociales.

