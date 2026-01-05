El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro continuará detenido en Nueva York, luego de que el juez federal Alvin Hellerstein ordenara prisión preventiva tras la primera audiencia celebrada este lunes ante la justicia estadounidense.

El magistrado fijó además una nueva comparecencia para el 17 de marzo de 2026, dentro del proceso penal que se sigue contra el exmandatario en Estados Unidos.

Cargos y declaración de no culpabilidad

Durante la audiencia inicial, Maduro se declaró no culpable de los cuatro cargos que enfrenta, principalmente relacionados con narcotráfico, según informaron fuentes judiciales.

El caso es tramitado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, una de las cortes federales con mayor competencia en causas de crimen organizado y delitos financieros internacionales.

Captura y traslado a Estados Unidos

Maduro fue capturado el sábado en Caracas durante una operación del ejército estadounidense y posteriormente trasladado a Nueva York para enfrentar el proceso judicial.

Su detención se produjo en medio de una escalada diplomática y militar entre Estados Unidos y Venezuela, que ha generado reacciones en la región y en organismos internacionales.

Próximos pasos del proceso

Con la decisión del juez Hellerstein, el exmandatario permanecerá bajo custodia federal mientras se prepara la siguiente fase del caso. En la audiencia del 17 de marzo, la corte evaluará avances procesales y eventuales mociones de las partes.

El proceso se desarrolla en un contexto de alta tensión política, con implicancias judiciales y diplomáticas que continúan evolucionando.