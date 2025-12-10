La dirigente opositora venezolana María Corina Machado salió el martes de Venezuela en barco rumbo a Curazao para intentar continuar su viaje hacia Oslo, informó The Wall Street Journal citando a fuentes del Gobierno estadounidense.

Según el diario, Machado viajó en secreto a la isla caribeña, situada a menos de 80 kilómetros de las costas venezolanas, en un intento por llegar a tiempo a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz celebrada este miércoles en la capital noruega.

La líder opositora no alcanzó a llegar al evento, pero confirmó que estará en Oslo “en las próximas horas”.

Posible exilio y un año escondida

De acuerdo con The Wall Street Journal, este desplazamiento podría obligarla a exiliarse, luego de haber pasado buena parte del último año escondida en Venezuela para evitar ser arrestada por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Pese a ello, Machado ha reiterado su intención de regresar “muy pronto” a su país tras cumplir los compromisos relacionados con el premio.

Su hija recibió el Nobel de la Paz en Oslo

Durante la ceremonia, el galardón fue recibido por Ana Corina Sosa, hija de Machado, quien además leyó el discurso preparado por su madre.

“Venezuela volverá a respirar”, afirmó desde el estrado del Ayuntamiento de Oslo.“Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente”, añadió.

Sosa también señaló que, tras dos años sin verla, podrá abrazar a su madre “en unas horas”.