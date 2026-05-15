La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó sobre una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos abordaron distintos temas de la agenda bilateral. El contacto se produjo en un contexto de coordinación entre ambos países en materias de seguridad y comercio.

Sheinbaum señaló que durante la comunicación se dio seguimiento a los trabajos conjuntos que mantienen ambas administraciones. Además, indicó que el intercambio permitió revisar temas en desarrollo dentro de la relación entre México y Estados Unidos.

¿Qué temas abordaron durante la llamada?

El diálogo entre ambos gobiernos incluyó asuntos relacionados con la seguridad, el combate al narcotráfico y el flujo de información entre instituciones. Asimismo, se consideraron puntos vinculados al intercambio comercial entre ambas naciones.

Las autoridades de ambos países han mantenido reuniones y contactos previos con funcionarios de alto nivel desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En ese proceso se han involucrado representantes del área de seguridad y comercio de ambas administraciones. La mandataria mexicana difundió un mensaje sobre el contacto sostenido con el presidente estadounidense.

“Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio”, indicó.

Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio. Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro… pic.twitter.com/r3zJb4p0zC — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 15, 2026

¿Qué conflictos hay entre Estados Unidos y México?

El acercamiento ocurre en medio de cuestionamientos en torno a investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionadas con autoridades regionales en México. Las autoridades mexicanas han solicitado que dichas acusaciones estén sustentadas en pruebas.

En paralelo, también se han mencionado presuntas operaciones encubiertas atribuidas a agencias estadounidenses en territorio mexicano. Estos señalamientos han generado posiciones diferenciadas entre ambos gobiernos sobre los alcances de la cooperación en seguridad.

El gobierno de México ha reiterado que acepta la coordinación y el intercambio de información con Estados Unidos en materia de seguridad. Sin embargo, ha rechazado la realización de operaciones extranjeras dentro de su territorio.

La administración mexicana sostiene que la colaboración debe realizarse bajo esquemas de respeto a la soberanía nacional. Este criterio ha sido parte constante de su política en temas de seguridad fronteriza y combate al crimen organizado.

El diálogo entre ambos países también se da en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Este proceso ha sido señalado como una negociación de largo plazo entre las partes involucradas.

Las autoridades del sector de Economía de ambos países han indicado que el proceso de revisión podría extenderse en el tiempo. En este escenario, la coordinación política se mantiene como un elemento clave para la relación bilateral.