El presidente de Argentina, Javier Milei, fue evacuado este miércoles durante un acto electoral en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, tras incidentes con un grupo de manifestantes opositores que arrojaron piedras, ramas y huevos contra la camioneta descubierta en la que se desplazaba.

La custodia presidencial reaccionó de inmediato y trasladó a Milei y a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, hacia un vehículo blindado. En paralelo, el principal candidato oficialista en la provincia, José Luis Espert, abandonó el lugar en una motocicleta.

Enfrentamientos y tensión en el acto

Los hechos derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, quienes intervinieron con escudos para proteger al mandatario. El clima de tensión obligó a suspender el acto electoral.

Según reportes de medios locales como ABC y Fox News, el presidente no sufrió lesiones y ya no existe una “amenaza activa”, de acuerdo con la información de las autoridades.

El operativo policial continuará en la zona mientras se investigan las circunstancias de los incidentes.