El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, exhortó este sábado a la población a mantener la calma y no caer en provocaciones tras la operación militar ejecutada por Estados Unidos durante la madrugada en territorio venezolano.

El alto funcionario chavista, considerado el número dos del régimen, describió el ataque como un acto “criminal y terrorista” y advirtió que las provocaciones solo beneficiarían al “enemigo invasor”.

A través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello apareció acompañado de altos mandos militares y dirigentes políticos del chavismo. En su mensaje, instó a los ciudadanos a confiar en el liderazgo del gobierno ante la crisis que atraviesa el país.

“Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente”, expresó el ministro durante su intervención.

El ministro sostuvo que el objetivo de Estados Unidos no se habría cumplido completamente, destacando que la población venezolana no reaccionó de manera descontrolada ante los bombardeos.

“Ellos lograron parcialmente su objetivo porque el pueblo no salió desbocado”, afirmó el funcionario, interpretando la respuesta de los ciudadanos como una muestra de contención frente a la agresión militar.

Critica a organismos internacionales

Por otra parte, el número dos del chavismo lanzó fuertes críticas contra organismos internacionales, acusándolos de mantener silencio ante lo que calificó como ataques contra civiles.

“Ustedes de las organizaciones mundiales, los organismos mundiales, ¿van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles? ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre?”, cuestionó Cabello con tono desafiante.

El pronunciamiento de Cabello ocurre horas después de que Donald Trump confirmara en su red social Truth Social que Estados Unidos llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela”.

El presidente estadounidense aseguró que el operativo resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron extraídos del país por vía aérea.