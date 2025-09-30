La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes la muerte de Miguel Ángel García-Hernández, ciudadano mexicano de 32 años, quien resultó herido durante el ataque armado al centro de detención del ICE en Dallas, Texas, el pasado 24 de septiembre. El atentado fue perpetrado por un francotirador que disparó desde una azotea cercana, dejando inicialmente un migrante salvadoreño muerto y dos heridos.

“Se hicieron todos los trámites para que su madre pudiera estar allá y se está en contacto con la familia en todo sentido, tanto apoyo económico como moral”, declaró Sheinbaum en conferencia de prensa.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, una ONG de defensa de los derechos de los migrantes, identificó al fallecido y difundió declaraciones de su esposa, Stephany Gauffeny, quien lo describió como “un buen hombre, un padre cariñoso y un proveedor para nuestra familia”.

El agresor fue identificado como Joshua Jahn, ciudadano estadounidense de 29 años, quien se suicidó en el lugar. Según la fiscalía local, su objetivo era “aterrorizar” a los agentes del ICE, agencia responsable de aplicar la política migratoria del presidente Donald Trump, basada en redadas masivas para detener y expulsar a migrantes indocumentados.

La mandataria mexicana aseguró que su gobierno ha presentado una nota diplomática exigiendo una investigación exhaustiva y reiteró su disposición a brindar apoyo legal si la familia decide presentar una denuncia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que los ataques contra el ICE han aumentado en un 1000 % desde el inicio del segundo mandato de Trump y la reactivación de las redadas.