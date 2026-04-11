Tras completar la misión lunar, los integrantes de Artemis II regresaron a la Tierra y fueron captados en sus primeras imágenes luego del aterrizaje. Las fotografías difundidas por la NASA muestran a la tripulación en buenas condiciones tras el cierre de esta etapa del programa espacial.

La nave Orion, utilizada para la misión, amerizó en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego, en California. El descenso se produjo durante la noche del viernes 10 de abril de 2026, alrededor de las 7:07 p. m. en hora peruana.

Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy!Check out pictures from the return of the #Artemis II! 📷: https://t.co/mG3LANO8ci pic.twitter.com/Wld2OEIwmD — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) April 11, 2026

Estado de los tripulantes

A bordo viajaban el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch, todos miembros de la NASA. También formó parte del equipo Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense.

Tras el aterrizaje, el equipo fue rescatado y llevado a la cubierta del buque USS John P. Murtha. En ese lugar se registraron las primeras imágenes en las que se observa a los astronautas tras salir de la cápsula.

Desde la agencia espacial se brindó información sobre el estado de la tripulación luego de la recuperación.

“Los astronautas de la misión Artemis II estaban todos sonrientes en la cubierta de vuelo del USS John P. Murtha después de ser extraídos de su nave espacial Orion tras el amerizaje”, detallaron.

Big smiles from Christina and Victor on the deck of the USS John P. Murtha, as they waited to be escorted for their routine post-mission medical checks. pic.twitter.com/3KwZFXTLhI — NASA (@NASA) April 11, 2026

Proceso de amerizaje

El descenso de la cápsula se realizó mediante un sistema de paracaídas que permitió reducir la velocidad antes de tocar el agua. La nave impactó el océano a una velocidad aproximada de 30 kilómetros por hora, dentro de los parámetros previstos.

La evaluación institucional del vuelo también incluyó un balance general de la operación. En esa línea, el administrador de la NASA, Jared Isaacman se refirió al desarrollo de la misión y señaló lo siguiente “una misión perfecta”.

“Hemos retomado el envío de astronautas a la Luna. Esto es solo el comienzo. Vamos a volver a hacerlo con frecuencia, enviando misiones a la Luna hasta que aterricemos en ella en 2028 y comencemos a construir nuestra base”, precisó el funcionario.

A través de material audiovisual difundido en redes sociales, se registró a parte de la tripulación en la cubierta del buque tras el rescate. En las imágenes se observa a algunos de los integrantes interactuando entre ellos mientras esperaban su traslado para las evaluaciones médicas.

La misión Artemis II se inició el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos. El despegue se realizó a las 5:35 p. m. en hora peruana a bordo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial que impulsó la nave Orion.

El objetivo principal de esta operación fue poner a prueba los sistemas y equipos necesarios para futuras misiones tripuladas hacia el espacio profundo. Esta fase forma parte de la preparación para próximos vuelos con destino a la superficie lunar.

Luego del rescate, los astronautas fueron trasladados en helicópteros hacia el USS John P. Murtha. Posteriormente, serán llevados a Houston para continuar con evaluaciones médicas en el Centro Espacial Johnson.