Seis días después del desastre registrado en Nepal, las autoridades confirmaron la cifra de 903 fallecidos y más de 4.700 personas cuyo paradero aún se desconoce, mientras continúan las operaciones de búsqueda y recuperación. De acuerdo con la agencia France 24, el número de personas no localizadas creció respecto de los primeros balances debido al restablecimiento progresivo de las comunicaciones con localidades que permanecieron aisladas.

En el distrito de Nuwakot, el registro pasó de 115 a 1.558 desaparecidos, mientras que en Rasuwa aumentó de 562 a 865.

Entre las personas que todavía no han sido ubicadas figuran 933 trabajadores que se encontraban en túneles de centrales hidroeléctricas afectados por el lodo. También se reporta la desaparición de 83 integrantes de las fuerzas de seguridad y 21 funcionarios de distintas entidades públicas.

🇳🇵ACTUALIZACIÓN NEPAL | LA CIFRA SE DISPARA



El número de víctimas de la devastadora riada en el Himalaya sigue aumentando: 903 muertos y 4.247 desaparecidos en Nepal.



Las labores de rescate continúan entre toneladas de barro y escombros, mientras cientos de personas siguen… pic.twitter.com/IdJUtMiF80 — Media Oriente (@MediaOriente) August 31, 2026





Casi 600 extranjeros siguen desaparecidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nepal informó que 590 de las personas cuyo paradero se desconoce son ciudadanos extranjeros procedentes de 39 países. La misma entidad indicó que 323 extranjeros han sido rescatados desde las zonas afectadas.

Las autoridades habilitaron una sala de control de emergencia para coordinar las acciones de búsqueda con las instituciones involucradas y los familiares de las personas desaparecidas. Sobre este trabajo, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lok Bahadur Chhetri Poudel, explicó que el espacio permite centralizar la información y coordinar las respuestas.

“Se ha establecido una sala de control de emergencia en el Ministerio para coordinar las acciones con los organismos pertinentes y con las familias de las personas desaparecidas”, declaró Poudel.

En territorio chino también se mantiene un registro de 546 personas desaparecidas, de las cuales casi la mitad serían extranjeras. Entre ellas hay más de un centenar de ciudadanos nepalíes cuyo rastro se perdió cerca de un paso fronterizo.

Continúa la búsqueda de víctimas

Las labores de emergencia se mantienen con la participación de unos 20.811 integrantes de las fuerzas de seguridad y seis equipos médico-quirúrgicos. Las evacuaciones realizadas por vía aérea por el Ejército han permitido poner a salvo a 10.451 personas.

La recuperación de cuerpos continúa en distintos puntos afectados por la avalancha y las crecidas de los ríos. Debido a la falta de espacio en las morgues, cientos de cadáveres han sido enterrados en fosas poco profundas y muchos todavía no han podido ser identificados.

Para avanzar con la identificación, 18 especialistas forenses de India llegaron a Nepal para realizar análisis de ADN. Las autoridades también esperan la llegada de otro equipo procedente de Singapur.

El Gobierno nepalí solicitó a Estados Unidos cámaras frigoríficas para conservar los cuerpos recuperados. A China y Singapur pidió drones de alta capacidad y otros materiales considerados necesarios para las operaciones de emergencia.

Katmandú también recibió estructuras para construir puentes, generadores eléctricos, equipos solares, tiendas de campaña, mantas, sacos de dormir, alimentos y medicamentos. Los suministros llegaron mediante vuelos procedentes de India, China, Japón, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur, entre otros países.