El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, anunció que Sedapal iniciará un proceso de reestructuración desde el 4 de septiembre debido a las deficiencias identificadas en la empresa estatal. La medida contempla la participación de un nuevo directorio y cambios normativos que, según explicó, buscan mejorar la prestación de los servicios de agua potable y desagüe.

Durante la inauguración de un nuevo acceso a agua potable, Arnillas señaló que la decisión responde a la necesidad de modificar el funcionamiento de Sedapal y atender los problemas detectados en su gestión. El ministro indicó que el proceso estará acompañado por nuevas disposiciones cuya aprobación también depende de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

“Debido a las deficiencias que presenta la empresa, se ha determinado que entre en un proceso de reestructuración, el cual comenzará a partir del 4 de septiembre. El nuevo directorio, junto con las nuevas normativas que también estamos solicitando mediante las facultades legislativas, hará que esta empresa sea la mejor del Perú, porque tiene todas las cualidades y todo lo necesario para lograrlo”, manifestó ante la prensa.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, anunció que Sedapal entraría en un proceso de reestructuración desde este 4 de septiembre. Asimismo, destacó que dentro de las facultades legislativas existen normas que buscan hacer de Sedapal "la mejor… pic.twitter.com/3OgAx2HF43 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 31, 2026





Gobierno plantea cambios para mejorar servicios

Arnillas también señaló que desde el sector Vivienda se han planteado medidas vinculadas con la mejora de los servicios de agua potable y alcantarillado. Entre los objetivos mencionó la reducción de trabas administrativas que afectan los procesos relacionados con estas prestaciones.

El ministro consideró que el escenario actual permite impulsar modificaciones dentro de la empresa estatal y sostuvo que existe disposición para implementar cambios en su funcionamiento. Esta situación también fue relacionada con el nuevo contexto político y la confianza que, según indicó, se percibe a nivel nacional.

“Hay mucho ánimo de mejorar las cosas. Este nuevo aire que existe en el Gobierno y esta nueva confianza que hay a nivel nacional también se han trasladado al propio Sedapal”, expresó Mauricio Arnillas.

Facultades legislativas para modificar Sedapal

El titular de Vivienda reiteró que parte de las medidas requeridas para modificar la gestión de Sedapal están incluidas en el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo al Congreso. Estas disposiciones permitirían intervenir en aspectos relacionados con los servicios de agua potable y desagüe, además de reducir procedimientos burocráticos.

Arnillas señaló que la aprobación de estas atribuciones permitiría continuar con los cambios planteados desde su sector y avanzar en las acciones previstas para mejorar la atención a los usuarios. El ministro sostuvo que su cartera continuará trabajando en estos procesos mientras se define la decisión del Parlamento.

“De las facultades que hemos pedido desde el sector vivienda tiene que ver todas con el mejoramiento del servicio precisamente de agua potable y desagüe, destrabar mucha carga burocrática en estos procesos, entonces sería una responsabilidad que lo hagan, pero si lo hacen, nosotros vamos a seguir trabajando estos procesos”, afirmó el titular del Ministerio de Vivienda.