La nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán se extendió este domingo a varios países de Oriente Medio con bases estadounidenses, después de que Washington lanzara otra ronda de ataques contra territorio iraní y Teherán respondiera con misiles y drones contra Catar, Kuwait, Baréin y Jordania, y anunciara el cierre del estrecho de Ormuz.

Las ofensiva de las fuerzas estadounidenses contra Irán alcanzó unos 140 objetivos militares, según el Comando Central de EE.UU. (Centcom), que argumentó que esta obedeció a un bombardeo previo de la República Islámica contra un navío que transitaba por Ormuz, uno de los principales focos de tensión del conflicto.

El nuevo recrudecimiento se produce después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, diera hace unos días por terminado el acuerdo que ambos países alcanzaron el 17 de junio para poner fin a la guerra, desbloquear Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní, tras la reanudación de los bombardeos en Oriente Medio.

Aquí lo más destacado de las últimas horas:

Ormuz, cerrado “hasta nuevo aviso”

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el cierre “hasta nuevo aviso” del estrecho de Ormuz y aseguró que cualquier interferencia extranjera para abrir una “ruta ilegal” en la región recibirá una respuesta contundente, según recogió la corporación de radiodifusión estatal IRIB.

La decisión llega después de que varias embarcaciones ignoraran la advertencia de transitar exclusivamente por una zona autorizada, indicó el cuerpo armado en un comunicado.

Según la información difundida por IRIB, un buque puso en peligro la seguridad marítima y, tras disparos de advertencia, la Armada de la Guardia Revolucionaria lo detuvo.

Más ataques de EE.UU.

Estados Unidos inició la tercera ofensiva contra Irán de esta semana a las 19:15 hora local del sábado (23:15 GMT), después de que, según el Centcom, Teherán bombardeara un portacontenedores con bandera de Chipre que navegaba por Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses justificaron el ataque contra la República Islámica alegando que están “degradando su capacidad” para atacar otras embarcaciones en el estrecho.

Medios iraníes informaron de explosiones en diversos puntos del país después de que EE.UU. anunciara su nueva ronda de ataques –que ya ha dado por concluida–, entre ellos ciudades de la provincia de Bushehr (suroeste), que alberga una central nuclear, así como localizaciones cercanas a Ormuz.

De momento no se conocen detalles sobre víctimas en los ataques.

Irán ataca países de la región y Ormuz

Irán, por su parte, reivindicó ofensivas con misiles y drones en países de Oriente Medio que albergan bases e instalaciones militares estadounidenses, entre ellos Jordania, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, y reconoció que atacó un segundo buque en Ormuz.

La Guardia Revolucionaria informó en un comunicado recogido por la agencia Tasnim –vinculada al cuerpo– sobre ataques con misiles balísticos contra las bases aéreas Príncipe Hassan (Jordania) y Al Udeid (Catar). Esta última alberga el mayor contingente de tropas y equipos de EE.UU. en Oriente Medio.

Según el Ministerio del Interior catarí, al menos tres personas, incluidas un niño, resultaron heridas por la caída de metralla como resultado de la intercepción de proyectiles lanzados desde Irán por la noche en Catar.

El Ejército iraní, por su parte, reivindicó una ofensiva con “drones destructivos” contra el sistema antimisiles Patriot en Kuwait, así como contra un depósito de municiones y una estación de radar de las fuerzas estadounidenses en el mismo país.

En otra ofensiva, Irán atacó el sistema de comunicaciones y la estación de radar del Ejército estadounidense en Baréin.

Teherán añadió que atacó un buque que transitaba por el estrecho de Ormuz, después de que se reportara el bombardeo previo al navío de bandera chipriota .

La Guardia Revolucionaria atacó a “una segunda embarcación infractora” en la vía, afirmó en un comunicado recogido por IRIB.

“La era de los acuerdos unilaterales ha terminado”

Tras el recrudecimiento de los ataques cruzados, el presidente del Parlamento y negociador jefe de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió a Estados Unidos de que “la era de los acuerdos unilaterales ha terminado”.

“Os lo dijimos: cumplid vuestra palabra o pagad el precio. La realidad está llamando a la puerta”, escribió en una publicación en X acompañada de una imagen con el texto de un punto del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán que alude a la reapertura de Ormuz, con la frase “la República Islámica de Irán tomará las medidas necesarias” subrayada.