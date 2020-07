OMS niega que alguna vacuna contra el COVID-19 esté “lo suficientemente avanzada”

La vacuna contra el nuevo coronavirus es un deseo mundial. Desde diversos países del planeta se continúa investigando una dosis que haga frente a los síntomas de esta nueva enfermedad que ya ha cobrado la vida de medio millón de personas desde que se detectaron los primeros casos en China.

Si bien algunos estudios se encuentran en la fase experimental en seres humanos, el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, indicó que ninguno de estos está “lo suficientemente avanzado”.

Debido a este escenario, Ryan se negó a dar una fecha tentativa en la que la humanidad conocerá de una vacuna que contrarreste los síntomas del COVID-19. “Sería poco inteligente predecir cuándo una vacuna estará lista”, indicó.

Sin embargo, sostuvo que a finales de este año se podrán conocer resultados significativos en cuanto a la eficacia de las vacunas que se encuentran en las últimas fases y que son consideradas candidatas.

Sobre dicha posibilidad, Ryan no descartó que a inicios del próximo año se comience a vacunar a la gente contra el nuevo coronavirus, enfermedad que ya confirmó más de 10 millones de casos en todo el planeta.

Tratamientos y remdesivir

Otra autoridad sanitaria que se pronunció sobre los tratamientos a seguir contra el virus SARS-CoV-2 fue la científica jefe de la OMS, Soumya Swaminathan.

Ella aseguró que durante esta semana sostuvo una reunión con más de 1,000 científicos acerca de las posibilidades de tratamientos efectivos contra la COVID-19.

Asimismo, sobre el antiviral remdesivir, negó que hayan estudios y pruebas que certifiquen que reduzca el porcentaje de mortalidad en pacientes de coronavirus.

No obstante, aceptó que el tiempo de recuperación de pacientes graves es real: quienes son sometidos al antiviral se recuperan en once días a comparación de los que no, quienes lo hacen en quince.

VIDEO RELACIONADO

Coronavirus: tres prototipos de vacuna contra la COVID-19 muestran eficacia