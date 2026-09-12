El papa nombró al sacerdote español Mario León Dorado como arzobispo coadjutor de Rabat, en Marruecos, mientras el cardenal Cristóbal López Romero permanece apartado de sus funciones por una investigación preliminar del Vaticano. El religioso español tendrá derecho a sucederlo al frente de la archidiócesis cuando la sede quede oficialmente vacante.

La Santa Sede comunicó este sábado la designación y detalló la trayectoria de León Dorado, sin mencionar en el anuncio la investigación que involucra a López Romero. El nuevo arzobispo coadjutor se desempeñaba desde 2013 como prefecto apostólico del Sáhara Occidental y desde agosto ejercía como administrador apostólico de Rabat.

León Dorado nació en Madrid en 1974 y pertenece a los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Su nuevo cargo le concede el derecho de sucesión, a diferencia de un obispo auxiliar, cuya función principal es apoyar al titular de una diócesis en las labores pastorales.

El Código de Derecho Canónico contempla que la Santa Sede pueda designar un coadjutor cuando lo considere conveniente. Esta figura también puede recibir facultades especiales para participar en el gobierno de una diócesis.

La normativa establece que el coadjutor sucede al obispo titular cuando la sede queda vacante. Por ello, León Dorado asumirá el cargo de arzobispo de Rabat cuando se produzca oficialmente la vacancia de la sede.

¿Por qué investigan a Cristóbal López Romero?

El nombramiento se produce en medio de una investigación preliminar del Vaticano contra López Romero, quien ocupa el cargo de arzobispo de Rabat desde 2017 y fue creado cardenal en 2019. Al menos cinco mujeres lo han acusado de comportamientos inapropiados y agresiones sexuales.

El cardenal español, de 74 años y natural de Vélez-Rubio, en Almería, anunció en julio que se apartaba de sus funciones públicas y pastorales mientras avanzaban las pesquisas. Su decisión tuvo como finalidad, según explicó entonces, no interferir en el proceso de investigación.

López Romero rechazó las acusaciones formuladas en su contra y señaló que mantiene su colaboración con las autoridades del Vaticano. La investigación continúa mientras el nuevo coadjutor queda preparado para asumir la conducción de la archidiócesis cuando corresponda.