Miles de fieles se congregaron este domingo en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, para expresar su cariño al papa León XIV, quien cumplió 70 años. Con pancartas y cánticos, la multitud acompañó al pontífice durante la tradicional oración del Ángelus dominical.

“Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy”, dijo el papa con una sonrisa, arrancando aplausos y vítores de los presentes. Posteriormente, añadió: “Doy gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en la oración”.

Pilgrims gathered in St.Peter's square hold ballons with the number 70 to wish Pope Leo XIV a happy birthday during his Sunday Angelus prayer, at the Vatican on September 14, 2025. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

El Vaticano informó que no se han programado eventos oficiales para celebrar el cumpleaños del pontífice. No obstante, este domingo León XIV presidirá una misa dedicada a los mártires del siglo XXI, en un gesto que subraya su compromiso con la memoria de quienes dieron su vida por la fe.

La jornada en San Pedro estuvo marcada por un ambiente festivo y de oración, en la que fieles de todo el mundo aprovecharon la ocasión para renovar su cercanía y afecto hacia el líder de la Iglesia católica.