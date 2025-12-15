El papa León XIV llamó a poner fin a la violencia antisemita y al odio, tras el atentado ocurrido en Sídney, Australia, que dejó al menos 15 personas fallecidas durante la celebración de la festividad judía de Janucá.

El pronunciamiento del sumo pontífice se produjo el lunes desde el Vaticano, un día después del ataque terrorista que tuvo como objetivo a la comunidad judía en la ciudad australiana.

Mensaje del papa desde el Vaticano

Durante un discurso oficial, el papa expresó su solidaridad con las víctimas y condenó de manera enfática este tipo de actos violentos.

“Confío al Señor las víctimas del atentado terrorista perpetrado ayer contra la comunidad judía de Sídney. ¡Ya basta de estas formas de violencia antisemita! Debemos extirpar el odio de nuestros corazones”, manifestó el pontífice.

Condena al odio y la violencia

El llamado del papa León XIV se centró en la necesidad de erradicar el odio como raíz de la violencia, en un contexto marcado por la conmoción internacional tras el ataque ocurrido durante una celebración religiosa.

Las autoridades continúan evaluando las circunstancias del atentado, mientras líderes religiosos y políticos expresan mensajes de condena y solidaridad con las víctimas y sus familiares.