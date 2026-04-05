El papa León XIV pronunció su primer mensaje de Pascua en diez idiomas desde la logia central de la Basílica de San Pedro, durante la tradicional bendición Urbi et Orbi.

La ceremonia reunió a cerca de 50,000 fieles en la plaza vaticana y marcó un momento simbólico en su pontificado, según informó Vatican News.

El pontífice, de 70 años, nacido en Estados Unidos y naturalizado peruano, utilizó esta intervención para reforzar el carácter universal de la Iglesia católica y su mensaje dirigido a distintas culturas.

Estos fueron los diez idiomas utilizados por el Papa

Durante su saludo pascual, León XIV habló en diez idiomas, con el objetivo de acercar su mensaje a millones de personas en todo el mundo.

Los idiomas utilizados fueron:

Italiano

Francés

Inglés

Alemán

Español

Portugués

Polaco

Árabe

Chino

Latín

El uso de múltiples idiomas forma parte de la tradición papal en celebraciones importantes, especialmente en el mensaje “Urbi et Orbi”, que busca transmitir un mensaje global de fe y esperanza.

Mensaje centrado en la paz y el fin de la indiferencia

Durante su intervención, el papa León XIV llamó a la comunidad internacional a “elegir la paz” y dejar de lado la violencia y la indiferencia frente a los conflictos.

“Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes”, afirmó el pontífice, retomando el concepto de la “globalización de la indiferencia” popularizado por su antecesor, el papa Francisco.

El mensaje evitó mencionar países específicos, enfocándose en la responsabilidad colectiva para promover el diálogo y la reconciliación en el mundo.