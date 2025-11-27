El papa León XIV llegó este jueves a Ankara para iniciar su primera visita internacional desde el inicio de su pontificado. El viaje de cuatro días incluye encuentros con el presidente Recep Tayyip Erdogan, líderes cristianos y una segunda etapa en Líbano.

El avión papal aterrizó a las 12:20 hora local (09:20 GMT). Durante su vuelo, el papa declaró a los periodistas:

“Esperaba este viaje con mucha ilusión por lo que significa para los cristianos, aunque también es un bonito mensaje para el mundo entero”.

La gira se desarrolla en un contexto marcado por las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania y la creciente tensión en Oriente Medio.

Discursos en inglés y enfoque en diálogo con el islam

En un gesto inusual, León XIV pronunciará sus discursos en inglés, su lengua materna, dejando de lado el italiano que suelen emplear los pontífices.

Su primera intervención estará dedicada al diálogo con el islam, una prioridad en un país donde los cristianos representan apenas el 0,1% de los 86 millones de habitantes.

El Vaticano considera estratégico mantener un canal abierto con Ankara, pese al aumento del nacionalismo religioso y a decisiones como la reconversión de Santa Sofía en mezquita en 2020.

Agenda política: reuniones y visita al mausoleo de Atatürk

En Ankara, el papa se reunirá con el presidente Erdogan y con el cuerpo diplomático acreditado. También visitará el mausoleo del fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk, ubicado en Anittepe, un lugar emblemático del laicismo estatal.

La Santa Sede ha reconocido los esfuerzos de Turquía por acoger a más de 2,5 millones de refugiados, principalmente sirios.

Agenda religiosa: Iznik y encuentro con Bartolomé I

El viernes la visita adquirirá un carácter religioso con el desplazamiento del papa a Iznik (antigua Nicea), donde se conmemorarán los 1.700 años del primer concilio ecuménico celebrado en el año 325.

En la orilla del lago Iznik, León XIV participará en una oración ecuménica junto al patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, figura clave en las relaciones con las Iglesias ortodoxas.

“Creo que será una ocasión excepcional de promover la unidad entre todos los cristianos”, declaró el papa días antes del viaje.

El encuentro se da en un momento de especial tensión para el mundo ortodoxo debido a la fractura entre los patriarcados de Moscú y Constantinopla tras la guerra en Ucrania.

Viaje continuará en Líbano

Tras su paso por Turquía, el papa viajará a Líbano de domingo a martes, país que enfrenta una profunda crisis económica y política desde 2019 y que ha sufrido recientes bombardeos israelíes pese al alto el fuego vigente.

León XIV se convierte así en el quinto pontífice en visitar Turquía, siguiendo los pasos de Pablo VI (1967), Juan Pablo II (1979), Benedicto XVI (2006) y Francisco (2014).

Datos clave