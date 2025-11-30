El papa León XIV llegó este domingo a Beirut, procedente de Turquía, para iniciar una visita oficial de tres días al Líbano, la segunda etapa de su gira internacional tras asumir el pontificado en mayo pasado.El avión papal aterrizó poco antes de las 15:40, hora local (13:40 GMT), en el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri, donde fue recibido con honores militares y la presencia de autoridades religiosas y políticas del país.

Pese a las fuertes lluvias, grupos reducidos de fieles se congregaron alrededor del terminal aéreo para darle la bienvenida.

Reuniones con las autoridades del Estado

Tras su llegada, el pontífice se dirigió directamente al Palacio Presidencial, ubicado en las afueras de la capital, donde se reunió con el presidente Joseph Aoun. Posteriormente, sostendrá encuentros oficiales con el primer ministro Nawaf Salam y el jefe del Parlamento, Nabih Berri, como parte de su agenda institucional.

Una agenda marcada por el diálogo religioso y la devoción

Durante la segunda y tercera jornada de su visita, el papa tiene previsto:

Visitar la tumba de San Charbel , uno de los santos maronitas más venerados del país, en Annaya .

, uno de los santos maronitas más venerados del país, en . Participar en un encuentro ecuménico e interreligioso en el centro de Beirut.

en el centro de Beirut. Presidir una misa multitudinaria que podría congregar a más de 100.000 personas.

Un país marcado por la crisis

La visita ocurre en un Líbano aún golpeado por la violencia un año después del final formal de la guerra con Israel, y que atraviesa además una severa crisis económica, altos niveles de inflación y una prolongada inestabilidad política.

La presencia de León XIV busca reforzar los llamados al diálogo, la paz y la convivencia interreligiosa en un país históricamente plural y hoy marcado por tensiones acumuladas.