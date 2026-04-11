El papa León XIV realizó un llamado a los líderes del mundo para reducir las tensiones y evitar decisiones que profundicen los conflictos. Su mensaje se dio durante una vigilia por la paz en la Basílica de San Pedro, en un contexto marcado por enfrentamientos en distintas regiones.

El pontífice dirigió su pronunciamiento a las autoridades políticas, a quienes instó a asumir su responsabilidad en la búsqueda de soluciones. En ese marco, planteó la necesidad de priorizar el diálogo y la mediación frente a escenarios de confrontación.

Durante la ceremonia, el papa hizo referencia a la responsabilidad de quienes conducen las naciones en momentos de crisis. En su intervención, señaló que las decisiones que se adopten en este contexto tienen impacto directo en la vida de millones de personas, por ello insistió en detener los enfrentamientos.

“Queridos hermanos y hermanas, sin duda los gobernantes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. A ellos les gritamos ¡Deténganse! ¡Es tiempo de paz! ¡Siéntense en mesas de diálogo y de mediación!, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte”, solicitó.

[INTERNACIONALES] "Basta ya de la guerra": el Papa León XIV llamó a terminar con la "idolatría de uno mismo y del dinero", y la "exhibición de la fuerza".



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Reflexión en medio de tensión global

La vigilia reunió a fieles, religiosos y miembros de la Curia, quienes participaron en una jornada de oración por la paz. El encuentro tuvo presente la situación en regiones como Irán, Ucrania, África, Líbano, Israel, Palestina y otras zonas de Oriente Medio.

En su mensaje, el papa abordó el contexto internacional sin referirse a un caso específico. En ese sentido, planteó una advertencia sobre los riesgos de normalizar la violencia en el escenario global.

El pontífice reflexionó sobre las consecuencias de los conflictos armados en la actualidad. En su intervención, sostuvo que el mundo atraviesa un momento complejo que exige respuestas orientadas a la convivencia y cuestionó las muestras de violencia.

“Nada puede encerrarnos en un destino ya escrito, ni siquiera en este mundo en el que las tumbas parecen no ser suficientes, porque se sigue crucificando, aniquilando la vida, sin derecho y sin piedad”, sostuvo.

Crítica a la violencia y al poder

El papa también se refirió a las dinámicas que sostienen los conflictos en distintas partes del mundo. En ese marco, cuestionó el uso de la fuerza y el impacto de decisiones basadas en intereses particulares.

“¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”, expresó.

Durante su reflexión, el pontífice mencionó el efecto de los conflictos en la población más vulnerable. En ese sentido, compartió su preocupación por los testimonios que recibe desde zonas afectadas por la violencia.

Al referirse a estas experiencias, señaló que las cartas enviadas por niños permiten dimensionar la gravedad de la situación. En ese marco, expresó que en ellas percibe el impacto de acciones que afectan directamente a la vida humana.

Llamado a un cambio de rumbo

El papa insistió en la necesidad de romper con las dinámicas que perpetúan los conflictos. En su mensaje, planteó que es posible construir un escenario distinto basado en la comprensión y el respeto.

Sobre este punto, señaló que “hay que romper la cadena demoníaca del mal para crear un mundo en el que no hay espada, ni drones, ni venganza, ni banalización del mal, ni lucro injusto”.

El pontífice también recordó a sus predecesores y retomó reflexiones planteadas en momentos similares. Estas referencias se dieron en un contexto internacional marcado por negociaciones y tensiones en distintas regiones.

El mensaje se produjo mientras delegaciones internacionales sostenían encuentros en otras partes del mundo. En ese escenario, el llamado del papa se orienta a promover soluciones a través del diálogo y la mediación.