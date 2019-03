Piloto del trágico vuelo de Ethiopian Airlines reportó "dificultades" y pidió regresar

Síguenos en Facebook

El piloto del Boeing 737, de la compañía Ethiopian Airlines, fallecido en el trágico vuelo sucedido esta madrugada, ya estaba registrando "dificultades" y solicitó regresar al aeropuerto de internacional de Bole de la capital etíope, manifestó a la prensa el presidente de la aerolínea Tewolde GebreMariam.

"El piloto mencionó que tenía dificultades y que quería regresar", y en esos momentos los controladores "lo autorizaron" a dar media vuelta y regresar a Adís Abeba", declaró en conferencia de prensa.

Como se sabe, un avión de la empresa Ethiopian Airlines que se dirigía desde Adís Abeba (capital de Etiopía) a Nairobi (capital de Kenia) se estrelló esta madrugada con 157 personas a bordo de 35 nacionalidades diferentes.

El accidente ocurrió minutos después del despegue, a las 08:38 am hora local de Addis Ababa (10:38 am hora local España), Aeropuerto Internacional de Bole y ha perdido contacto a las 08:44 am hora Etiopia (10.44 am hora local España).