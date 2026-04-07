El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que millones de ciudadanos están dispuestos a sacrificarse por su país en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos. El pronunciamiento se dio a pocas horas del plazo planteado por Donald Trump sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

El mensaje fue difundido a través de la plataforma X, donde el mandatario iraní se refirió al escenario actual. En ese contexto, sostuvo que existe un amplio respaldo ciudadano ante la situación que enfrenta su país.

En su publicación, el jefe de Estado hizo referencia al número de personas que se han inscrito en apoyo a la defensa nacional.

“Más de 14 millones de iraníes orgullosos se han inscrito hasta ahora para sacrificar sus vidas en defensa de Irán”, escribió.

More than 14 million proud Iranians have so far registered to sacrifice their lives to defend Iran. I too have been, am, and will remain devoted to giving my life for Iran. https://t.co/B9GBHAAEMu — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 7, 2026

El mandatario de la nación persa expresó su postura personal frente al conflicto y su disposición en este escenario.

“Yo también he estado, estoy y seguiré estando comprometido a dar mi vida por Irán”, indicó.

Conflicto por el control del estrecho de Ormuz

Su respuesta surge luego de las advertencias emitidas por el líder estadounidense en torno a la situación en la región. Las tensiones están vinculadas al control del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transita una parte significativa del petróleo a nivel mundial.

A través de su plataforma Truth Social, Trump planteó posibles consecuencias si no se reabre el paso en esta zona marítima. En ese mensaje, también se refirió al impacto que podría generar la situación en el plano global.

En ese contexto, el mandatario estadounidense aludió a un escenario de gran alcance en caso de no cumplirse sus exigencias. “morirá toda una civilización, para no volver jamás”.

El pronunciamiento también incluyó referencias a posibles cambios en la conducción política y sus implicancias.

“Ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo”, publicó.

No es la primera vez que ambos líderes intercambian mensajes en el actual contexto de tensiones. Días antes, Trump señaló que su país podría llevar a Irán “a la Edad de Piedra” en el marco de sus objetivos militares.

Frente a esas declaraciones, el presidente iraní cuestionó el alcance de ese tipo de afirmaciones en el plano internacional. En ese sentido, planteó interrogantes sobre sus implicancias en el derecho internacional.

“¿Acaso amenazar con hacer retroceder a toda una nación a la Edad de Piedra no significa más que un crimen de guerra masivo? Esta fue la pregunta que le planteé a mi colega finlandés, que es jurista. La historia está plagada de ejemplos de quienes pagaron un alto precio por su silencio ante los criminales”, cuestionó.

La situación en el estrecho de Ormuz continúa siendo observada por la comunidad internacional debido a su relevancia estratégica. Las autoridades de ambos países mantienen posiciones firmes mientras se desarrollan los acontecimientos en la región.