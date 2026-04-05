El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sus “acciones insensatas” podrían provocar que toda la región de Oriente Medio entre en un escenario de mayor conflicto.

El pronunciamiento fue difundido mediante una publicación en la red social X, en la que el líder parlamentario iraní cuestionó las decisiones del mandatario estadounidense.

“Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico infierno para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu”, escribió Qalibaf en inglés.

Mensaje incluye referencia directa a Netanyahu

En su declaración, el presidente del Parlamento iraní hizo referencia directa al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien vinculó con las decisiones que, según sostuvo, estarían aumentando la tensión regional.

Qalibaf añadió que la solución al conflicto pasa por respetar los derechos del pueblo iraní y evitar una escalada mayor.

“La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego”, señaló en su publicación.

Tensión regional se mantiene en aumento

El mensaje se produce en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio, donde diversos pronunciamientos políticos y acciones militares han elevado la preocupación internacional por el riesgo de una escalada del conflicto.

Las declaraciones de autoridades iraníes reflejan el aumento del discurso diplomático y político entre los países involucrados, mientras la comunidad internacional mantiene la atención sobre el desarrollo de los acontecimientos en la región.