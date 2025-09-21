El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, afirmó este domingo que el reconocimiento oficial del Estado palestino por parte del Reino Unido representa un paso decisivo para alcanzar una paz duradera en la región.

“Su excelencia elogió el reconocimiento del Estado independiente de Palestina por parte del Reino Unido, afirmando que constituye un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera de acuerdo con la legitimidad internacional”, señaló la oficina de Abás en un comunicado.

El anuncio del primer ministro británico, Keir Starmer, realizado horas antes, supone un giro histórico en la política exterior de Londres tras décadas de respaldo a una solución negociada entre israelíes y palestinos.

Desde Ramala, Abás reiteró que el reconocimiento internacional del Estado palestino es un requisito esencial para reactivar el diálogo y garantizar la aplicación de la solución de los dos Estados, en concordancia con las resoluciones de Naciones Unidas.

La Autoridad Palestina, que gobierna parcialmente Cisjordania ocupada, pidió a otros países seguir el ejemplo del Reino Unido para abrir el camino a un proceso de paz efectivo que ponga fin al prolongado conflicto en Medio Oriente.