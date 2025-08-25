Las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron el primer caso humano del gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) en el país, detectado en una persona en Maryland que había regresado de un viaje a El Salvador. El diagnóstico fue registrado el 4 de agosto por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud estatal, aunque se hizo público recién ahora.

El paciente, que ya recibió atención médica, presentó la infestación en una herida abierta. Los gusanos barrenadores son larvas de mosca que penetran en el tejido vivo, alimentándose de él como un tornillo en la carne. Si no se trata, la afección puede ser mortal, aunque los casos humanos son poco frecuentes y se resuelven generalmente con la extracción manual de las larvas y la desinfección de la zona afectada.

Riesgo bajo para la salud pública, pero alerta en el sector ganadero

El CDC aseguró que el riesgo de propagación en EE.UU. es bajo. Sin embargo, la noticia ha generado preocupación en el sector ganadero, ya que el parásito fue erradicado en 1966 en Estados Unidos mediante la liberación masiva de moscas estériles. Hoy, informes del Departamento de Agricultura (USDA) señalan que la plaga avanza desde Centroamérica hacia el norte de México y ya se encuentra presente en países como Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, El Salvador y México.

Un eventual brote en Texas —principal estado productor de ganado bovino— podría generar pérdidas por más de 730 millones de dólares para los productores y un impacto económico total estimado en 1.800 millones de dólares, según cálculos del USDA en 2024.

Medidas preventivas

Como parte de la estrategia de protección, Estados Unidos mantiene restringida desde noviembre de 2024 la importación de ganado mexicano destinado a engorda y sacrificio, lo que afecta a un comercio que tradicionalmente superaba el millón de reses al año.

El CDC recalcó que la detección temprana y la atención médica oportuna son claves para evitar complicaciones en casos humanos, y destacó que el sistema de vigilancia se encuentra activo para impedir una nueva propagación del parásito en el país.