La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, se vio envuelta este fin de semana en un nuevo escándalo luego de que archivos judiciales publicados en Estados Unidos revelaran su amistad con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

De acuerdo con el diario noruego VG, el nombre de Mette-Marit aparece al menos mil veces en millones de documentos divulgados el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que incluyen correos electrónicos intercambiados entre ambos entre 2011 y 2014, cuando ella ya estaba casada con el heredero al trono.

Correos y encuentros revelados

Entre los mensajes divulgados figura un correo en el que Mette-Marit preguntó a Epstein si era “inapropiado que una madre sugiriera a su hijo de 15 años un fondo de pantalla con dos mujeres desnudas”. En otro intercambio de 2012, cuando Epstein comentó que estaba en París “buscando esposa”, la princesa respondió que la capital francesa era “buena para el adulterio”, aunque añadió que “las escandinavas son mejores candidatas para ser esposas”.

Para ese momento, Epstein ya se había declarado culpable en 2008 de solicitar la prostitución de una menor. Los archivos también señalan que Mette-Marit se alojó durante cuatro días en una residencia de Epstein en Florida en 2013, aunque él no se encontraba allí.

“Mostré falta de criterio”

Tras la difusión de los documentos, la princesa heredera emitió un comunicado enviado por el Palacio Real de Noruega a la AFP, en el que calificó la relación como “vergonzosa”.

“Mostré falta de criterio y lamento profundamente haber tenido contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso”, afirmó Mette-Marit, de 52 años. También asumió la responsabilidad de no haber investigado con mayor profundidad los antecedentes del financista y de no haber comprendido con suficiente rapidez qué tipo de persona era.

No obstante, los correos revelan que en 2011 la princesa le escribió que lo había buscado en Google y que “no tenía muy buena pinta”, aunque la frase concluía con un emoji sonriente.

Según el Palacio Real, Mette-Marit puso fin al contacto cuando percibió que Epstein intentaba utilizar su relación para acceder a otras personas de su entorno.

Un momento especialmente delicado

El escándalo estalla en un contexto particularmente sensible para la familia real noruega. Este martes, el hijo de la princesa heredera, Marius Borg Høiby, será juzgado en el Tribunal de Distrito de Oslo.

Høiby, de 29 años, enfrenta 38 cargos, entre ellos la presunta violación de cuatro mujeres, además de acusaciones por agresión y delitos vinculados a drogas, que podrían acarrearle hasta 16 años de prisión. El juicio está previsto que se prolongue por siete semanas.

La pareja heredera, Mette-Marit y el príncipe Haakon, ya adelantó que no asistirá a las audiencias judiciales.