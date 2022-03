Próximos al encuentro que disputará la selección peruana contra el conjunto uruguayo este jueves 24 de marzo, los hinchas nacionales empezaron a llegar a Montevideo para alentar a la bicolor ante este partido decisivo con miras a Qatar 2022.

A pesar de que cientos de compatriotas se alistaron días previos al encuentro y viajaron en vuelos directos, hay quien optaron por trasladarse en otros medios, como el caso de un grupo de peruanos que viajó desde Argentina en buque.

Para hacer sentir el sentimiento nacional y gozar de su estadía en Uruguay, algunos hinchas optaron por tomar vuelos a Argentina y, desde Buenos Aires, realizar un viaje marítimo, recorriendo el río de La Plata hasta Montevideo.

“Las barras estaremos presentes para armar la fiesta en el estadio. Incluso el club Te amo Perú, en Argentina, está alquilando 2 buques por 600 personas para ir a Uruguay”, indicó Edwar Apaza, miembro de La Blanquirroja, una de las barras oficiales de la Selección Peruana.

El periodista Fernando Llanos señaló en vivo que realizó ese viaje en el 2004 cuando ganó el Perú en Montevideo. “El viaje demora alrededor de 2 horas y media 3 horas. Es un viaje lindo a través del rio de La Plata, de Buenos Aires a Montevideo y se hace una parada en Polonia o Maldonado. El trámite de migraciones es fácil”, comentó.

De otro lado, Apaza señaló que “se puede hacer un vuelo a Argentina, directo o con escala a Santiago de Chile, pero debes llegar a Buenos Aires. Desde ahí puedes tomar los buques (ferry) de puerto a puerto”.

“Los pasajes cuestan US$ 150 por 3 horas ida y vuelta. Entonces, se puede llegar con US$ 400 o US$ 500 a Buenos Aires y luego hacer un viaje en barco a US$ 150 ida y vuelta”, detalló.

En cuanto a estadía, si bien el país cuenta con una amplia oferta hotelera, Apaza afirma que el precio se encuentra entre US$ 30 y US$ 40 en los hoteles más baratos.

Cabe mencionar que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sorprendió a los peruanos tras anunciar y poner a la venta entradas a US$ 300 para todos aquellos que deseen estar presentes para alentar a su selección.