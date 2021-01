Parler es una red social que lleva como insignia la libertad total de expresión y esto fue aprovechado por los seguidores de Donald Trump para encender un debate político sin límites. Sin embargo, fue desactivada de internet y grandes compañías le dieron la espalda debido a que algunos de sus servidores envían mensajes para incitar a la violencia.

El sitio de rastreo de internet Down For Everyone Or Just Me la mostró desactivada justo después de medianoche local, lo que sugiere que sus dueños no consiguieron ningún otro proveedor de servicio.

La red social, cuya popularidad se disparó en las últimas semanas, se convirtió en un refugio para algunos internautas indignados con la política de moderación de las redes sociales como Twitter, que cerró definitivamente la cuenta de Donald Trump el viernes.

En la red conservadora se han difundido mensajes de apoyo a quienes irrumpieron en el Congreso e incluso algunos en los que se convocaban nuevas protestas contra el resultado de las presidenciales de noviembre, ganadas por el demócrata Joe Biden.

Amazon sigue así los pasos de Google y Apple, que ya retiraron Parler de sus plataformas de descargas. En una carta enviada a la red social, la compañía justificó la decisión por el aumento de “contenidos violentos”.

El fundador del aplicativo, John Matze, confirmó el sábado que su red social no estaría disponible a partir del día siguiente y acusó a los gigantes tecnológicos de estar en “guerra contra la libertad de expresión”.

Demanda a Amazon

Este lunes, Parler demandó a Amazon por expulsarla de internet al bloquearle el acceso a sus servidores por considerar que dejó proliferar violentos mensajes tras el asalto al Capitolio estadounidense.

El motivo de la decisión de Amazon fue porque observó un “persistente aumento de contenidos violentos”. No obstante, la red social sostuvo que esa decisión está basada en razones políticas y para reducir la competencia en favor de Twitter y reprochó a Amazon no haberle avisado con 30 de días anticipación que le cortaría los servicios.

La red social John Matze pidió entonces al tribunal que impida a Amazon bloquearle sus servidores.

(Con información de AFP)

