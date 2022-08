El escritor Salman Rushdie, que fue agredido anoche durante una conferencia en el escenario de la Chautauqua Institution, en el Estado de Nueva York, se encuentra hospitalizado en un hospital de Pensilvania.

Rushdie, de 75 años de edad, fue operado de urgencia durante varias horas, tras las heridas de cuchillo que le infligió en el abdomen, el cuello y el hígado Hadi Matar, de 24 años, quien fue detenido inmediatamente después del ataque. Rusdhie está conectado a un respirador artificial y no puede hablar por su estado grave.

Visita a Arequipa

En 2018, Mario Vargas Llosa y Salman Rushdie compartieron con el público arequipeño detalles sobre sus gustos literarios en una velada para el recuerdo en el Teatro Municipal de la Ciudad Blanca por el Hay Festival. Por ejemplo, Rushdie contó que leyó a D.H. Lawrence, autor de El amante de Lady Chatterley, en la biblioteca de su colegio internado de varones. Añadió que la literatura lo ayudó a superar esa etapa de su vida.

Vargas Llosa indicó que su primer amor fue una artista de circo que vio en Cochabamba a los 8 años. Revisando los libros que le prohibía su madre encontró uno de Neruda que leyó a escondidas. Mencionó que años más tarde, siendo universitario, descubrió en la biblioteca del Club Nacional donde trabajaba una colección de libros de corte erótico en francés.

Otra parte importante de su conversación fue sus pronósticos sobre qué autores contemporáneos serán leídos en las próximas generaciones. Vargas Llosa no dudó en mencionar a Jorge Luis Borges, cuya obra la calificó de muy singular. Opinó que ha sido tan particular que sus emuladores no han podido hacer obras interesantes.

Por su parte, Rushdie dio tres nombres de autores norteamericanos que para él son claves: Philip Roth, Saul Bellow y Toni Morrison. Esta última es premio Nobel y es la única con vida de los mencionados.

