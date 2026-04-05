Las autoridades federales de Estados Unidos investigan un posible tiroteo ocurrido durante la madrugada de este domingo en las inmediaciones de la Casa Blanca en Washington. El hecho se reportó mientras el presidente Donald Trump permanecía en la residencia por las celebraciones de Pascua.

Los agentes del Servicio Secreto respondieron a una alerta por disparos en la zona del Parque Lafayette. Ese espacio se ubica al norte de la sede presidencial y forma parte del Parque del Presidente.

SHOTS REPORTEDLY FIRED NEAR THE WHITE HOUSE--- 800 blk 16th St NW. Multiple police agencies have closed several blocks north of the White House after a man allegedly fired gunshots around 1 a.m. Rifle casings have reportedly been found on the ground. Gunman at large. Please send… pic.twitter.com/Cq0xcUAD15 — Alan Henney (@alanhenney) April 5, 2026

Revisión del área y búsqueda del sospechoso

Tras recibir el aviso, los equipos de seguridad inspeccionaron el parque y sus alrededores. Sin embargo, no se logró ubicar a personas vinculadas con el incidente reportado.

La investigación fue asumida junto con la Policía de Parques de Estados Unidos y la Policía Metropolitana de Washington. Las tres instancias trabajan para establecer qué ocurrió exactamente en el sector.

Las autoridades mantienen la búsqueda de una persona de interés y de un vehículo relacionado con el caso. Hasta el momento, no se ha informado de detenciones ni de personas heridas.

El operativo continúa abierto mientras se recopilan más datos sobre el reporte inicial. Los equipos de seguridad revisan los elementos que puedan ayudar a identificar a los involucrados.

Refuerzan medidas de seguridad en la residencia presidencial

La Casa Blanca mantiene su funcionamiento habitual pese al incidente ocurrido en sus inmediaciones. No obstante, el Servicio Secreto activó un refuerzo de seguridad en torno a la zona presidencial.

Trump permanece en la capital estadounidense para pasar la Pascua y seguir de cerca el conflicto armado con Irán. En ese contexto, la vigilancia en los alrededores de la residencia se mantiene bajo control especial.