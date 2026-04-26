El Servicio Secreto de los Estados Unidos intervino este sábado durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, realizada en Washington D. C., en la que participaba el presidente Donald Trump. Durante el evento, el mandatario fue evacuado junto a su esposa, Melania Trump, tras registrarse un incidente en el interior del recinto.

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba la velada en presencia de autoridades y representantes de medios de comunicación. La situación generó la activación de los protocolos de seguridad a cargo del personal encargado de resguardar al jefe de Estado.

De acuerdo con la información disponible, el presidente se encontraba en la mesa principal cuando se produjo el incidente. En ese momento, fue retirado del lugar junto a la primera dama como parte de las medidas adoptadas por los agentes de seguridad.

Footage of when Donald Trump was evacuatedpic.twitter.com/Kt0FELBFHL — THE GLOBAL WATCHDOG (@glwatchdog) April 26, 2026

Reportan presencia de manifestantes

El motivo de la intervención estaría relacionado con la aparición de personas que comenzaron a manifestarse dentro del salón. Esta situación alteró el desarrollo del evento y motivó la actuación inmediata del equipo de seguridad.

Según lo reportado por la cadena C-SPAN, el incidente se produjo cuando algunos asistentes iniciaron una protesta en el interior del recinto. La información difundida señala que este hecho fue el detonante de la evacuación.

Tras la intervención, el evento continuó bajo supervisión de las autoridades correspondientes. No se han reportado mayores incidentes vinculados a la seguridad de los asistentes.

El caso generó atención debido a la naturaleza del evento y la presencia de figuras políticas y representantes de prensa. Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las personas involucradas en la manifestación.

Trump has been evacuated, and armed Secret Service personnel are present in the area. https://t.co/4d9DQcSNBo pic.twitter.com/O6FqM0Z4TI — Clash Report (@clashreport) April 26, 2026

¿Qué es la cena de corresponsales?

La actividad es organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, entidad que reúne a los periodistas encargados de cubrir la presidencia. Cada año se realiza una gala en Washington con la participación de autoridades, miembros del gobierno, representantes del Congreso y del cuerpo diplomático.

El evento tiene como finalidad recaudar fondos y destacar el trabajo periodístico, además de resaltar la importancia de la libertad de prensa en el país. Tradicionalmente incluye intervenciones del presidente y presentaciones dirigidas al ámbito político y mediático.

La participación del mandatario estadounidense responde a una invitación aceptada para formar parte de la gala junto a otros representantes del ámbito político y mediático. Su presencia también se da en un contexto de tensiones con diversos medios de comunicación por la cobertura de temas recientes.