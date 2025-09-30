Un sismo de magnitud 6,9 sacudió este martes las costas del centro de Filipinas, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se localizó en el mar, a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol con cerca de 33.000 habitantes.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico señaló que “no hay amenaza de tsunami” tras el movimiento telúrico, lo que llevó tranquilidad a las zonas cercanas al epicentro.

Filipinas se encuentra en el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica que se extiende desde el sudeste asiático hasta Sudamérica, incluyendo países como Japón, Chile y Perú.